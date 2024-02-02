2024台灣燈會安平燈區明啟燈 管制區交通待觀察

2024台灣燈會開幕在即，燈會預計從明起到3月10日，長達1個多月，許多路段也成為管制區，不少在地居民擔心出門和回家都是夢魘，台南市議員李啟維表示，近期就接到不少居民的電話，擔心燈會期間出入不便，但今年市府交通局並未製作通行證，僅說會放寬通行標準。當地居民則認為，影響多寡需要再觀察。

李啟維表示，台南2005年就曾在安平舉辦燈會，當時交通管制較嚴格，因此今年舉辦確定燈會後，接到不少居民電話詢問是否有通行證或相關配套，尤其今年燈會期間較久、範圍較廣，管制範圍也大，居民擔憂屆時出入不方便。

李啟維說，經與交通局協調，今年雖未製作通行證，但燈會管制區會放寬通行標準，並會滾動式檢討政策，他也會隨時關注地方居民的心聲與需求，即時要求市府反應。

安平當地餐廳業者則說，餐廳前面的路段屬管制區，對交通出入多少會有影響，也會擔心，但政府宣導說只要向管制口說明去處，就可以通行，因此影響多寡還要需要再觀察，不過做生意當然也會期待賞燈人潮的來臨，希望可以提升業績。

有計程車司機說，燈會期間管制區路段對交通通行當然不方便，因此，他們會提前繞道遠離燈會管制區，並到較遠的地方載客前往賞燈區，客人下車就會趕緊離開，或許晚上燈會要結束時，再到管制區附近載客，才不會被壅塞的人、車潮塞住，影響載客量。

此外，南市文化局邀請「明華園戲劇總團」擔綱演出台灣燈會開幕大戲「媽祖」，今舉辦彩排演出，台南市長黃偉哲也出席欣賞，預祝燈會啟燈順利、演出成功，同時邀請民眾一起到台南揭開燈會序幕。