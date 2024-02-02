過年走春訪嘉義民雄日式招待所園區 擁秒飛日本偽出國感

年節將至，嘉義縣民雄日式招待所從2月10日初一至14日初五的春節期間，推出「日招迎茶神」走春系列，要讓來嘉義的遊客，感受秒飛日本的偽出國體驗，除了參觀保留完善的日式建築群園區，親子們一起享受春遊野餐時光及日式浴衣等體驗。

民雄日式招待所園區春節從初一到初五安排TaMio市集，邀各類型攤商及每天2位知名街頭藝人與遊客互動打卡，大草皮推出「喜氣洋洋野餐會」，搭配特製日式餐盒及日式浴衣體驗，盡情享受偽出國到日本的體驗。

民雄日式招待所主任王雅玲表示，大年初四園區安排「新春豐茶會暨六藝展演」，以往封茶體驗大多是在山上，初四到日式招待所就可以體驗到獨特的封茶。

主辦單位指出，封茶的茶倉選用阿里山的土窯燒而成，採用阿里山的植物染製成不同花色的布包，遊客不用上山，就能把阿里山的元素帶回家。

期間活動包含專業司茶人姚佳伶老師展現阿里山茶葉香氣的迎賓茶席、民雄在地武術師生祥獅獻瑞舞獅表演與六藝正武道武術，以及民雄在地作詞作曲家賴品真老師，以說唱方式譜出民雄在地歌謠。