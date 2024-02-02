快訊

大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

鍾沛君曾坐「主播宮鬥搖滾區」 驚爆有人手腳不乾淨

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市西區區政大樓合併公共托育工程動工 預計2026年完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，今天上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，中央補助及市府自籌共4億多元，預定2026年完工，遇缺工缺料5次流標，第6次才決標，市長黃敏惠帶老母親率市府團隊與內政部民政司代理司長、議員、西區區長、里長、立委王美惠等來賓，辦喜事開心慶祝，共同持鋤動土。

動土典禮醒獅團進場表演揭幕，黃敏惠帶老母親、市府團隊與內政部民政司代理司長鄭英弘、立委王美惠及多位議員、西區區長柯國振、里長、營造商共同持香，祈求工程順利，最後共同持鏟動土，為儀式畫下完美句點。

黃敏惠要求工程如期如質，最好能提前完工，未來西區區政大樓爭取輕軌連結交通，請連任就職的王美惠協助，爭取中央全額負擔鐵路高架工程款；王美惠說，區政大樓動工是中央地方合作案例，建設不分黨派，她會努力爭取更多中央補助回嘉。

西區公所辦公大樓老舊，市府推動西區大發展計畫，爭取內政部2022年核定前瞻補助1億元，衛福部補助5791萬元，市府自籌3億988萬元議會通過，合計4億6779萬元，遇缺工缺料5次流標，第6次才決標發包動土，工期900個日曆天，2026年完工。

西區區政大樓合併公共托育，基地1775平方公尺、總樓地板面積7106.57平方公尺，建築師姜樂靜設計，規畫多目標服務行政中心，提升服務品質。一樓作托嬰中心及市民共享大客廳，二樓規畫托育資源中心；將西區區公所、西區戶政所、西區聯合里辦公處整合一棟樓，方便民眾洽公。

結合基地周邊僑平國小及附屬幼兒園、婦女福利服務中心、保智大樓長青社區關懷據點等公共服務資源，形成滿足不同年齡層需求友善學習成長園區。區政大樓完工鑲入嘉市整體開放空間系統，打造與周邊社區共享優質公共空間及公共服務，更便民，帶動西區發展。

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，建築電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，建築電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，建築電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，建築電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，建築電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，建築電腦模擬圖。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影

托育 政大 王美惠

延伸閱讀

韓國瑜當選立法院長 黃敏惠：立法院應聆聽民意協助地方建設

暗指持槍介選…網路發文涉誹謗王美惠 嘉市議員林煒軒助理遭起訴

民進黨議員遇假車禍？林煒軒遭毆打、逼下跪 王美惠被影射將提告

影／王美惠今拿立委當選證書 支持游錫堃續任立法院長

相關新聞

台南龍崎區間測速 6公里縮短為1公里

為遏止「山道猴子」重機競速，台南市政府前年起在182線台南龍崎段開始區間測速，距離長達6公里，不斷遭抗議指讓人不知該如何...

雲林百年古蹟公園險變治安死角 斥資千萬改造樣貌全不同

雲林縣西螺鎮文祠廟（振文書院）是當地著名古蹟，有200多年歷史，其公園綠地是鎮民及遊客熱愛前往的休閒場所，然因長時間缺乏...

2024台灣燈會安平燈區明啟燈 管制區交通待觀察

2024台灣燈會開幕在即，燈會預計從明起到3月10日，長達1個多月，許多路段也成為管制區，不少在地居民擔心出門和回家都是...

過年走春訪嘉義民雄日式招待所園區 擁秒飛日本偽出國感

年節將至，嘉義縣民雄日式招待所從2月10日初一至14日初五的春節期間，推出「日招迎茶神」走春系列，要讓來嘉義的遊客，感受...

嘉義市西區區政大樓合併公共托育工程動工 預計2026年完工

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，今天上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，中央補...

嘉義瑞里科子林李花盛開如雪景 下周春節假期達盛開

嘉義縣梅花開完李花接棒，梅山鄉瑞里166縣道73.9公里「科子林紅肉李觀光果園」園主熱心開放遊客賞李花，目前新種植李樹開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。