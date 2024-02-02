嘉義市西區區政大樓合併公共托育工程動工 預計2026年完工

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，今天上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮，共地下2層地上7層，中央補助及市府自籌共4億多元，預定2026年完工，遇缺工缺料5次流標，第6次才決標，市長黃敏惠帶老母親率市府團隊與內政部民政司代理司長、議員、西區區長、里長、立委王美惠等來賓，辦喜事開心慶祝，共同持鋤動土。

動土典禮醒獅團進場表演揭幕，黃敏惠帶老母親、市府團隊與內政部民政司代理司長鄭英弘、立委王美惠及多位議員、西區區長柯國振、里長、營造商共同持香，祈求工程順利，最後共同持鏟動土，為儀式畫下完美句點。

黃敏惠要求工程如期如質，最好能提前完工，未來西區區政大樓爭取輕軌連結交通，請連任就職的王美惠協助，爭取中央全額負擔鐵路高架工程款；王美惠說，區政大樓動工是中央地方合作案例，建設不分黨派，她會努力爭取更多中央補助回嘉。

西區公所辦公大樓老舊，市府推動西區大發展計畫，爭取內政部2022年核定前瞻補助1億元，衛福部補助5791萬元，市府自籌3億988萬元議會通過，合計4億6779萬元，遇缺工缺料5次流標，第6次才決標發包動土，工期900個日曆天，2026年完工。

西區區政大樓合併公共托育，基地1775平方公尺、總樓地板面積7106.57平方公尺，建築師姜樂靜設計，規畫多目標服務行政中心，提升服務品質。一樓作托嬰中心及市民共享大客廳，二樓規畫托育資源中心；將西區區公所、西區戶政所、西區聯合里辦公處整合一棟樓，方便民眾洽公。