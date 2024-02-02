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嘉義瑞里科子林李花盛開如雪景 下周春節假期達盛開

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，20年老李樹下周達盛開，可見滿山雪白花朵壯觀景象。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，20年老李樹下周達盛開，可見滿山雪白花朵壯觀景象。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣梅花開完李花接棒，梅山鄉瑞里166縣道73.9公里「科子林紅肉李觀光果園」園主熱心開放遊客賞李花，目前新種植李樹開約7成，另20年老李樹盛開中，預計下周可達滿開，已吸引不少遊客搶在春節人還不多時，先上山賞雪白李花拍美照。

科子林紅肉李觀光果園目前已開放，供遊客免費入園賞花，開放時間從每日上午8點到下午4點，園主邱芳全提醒，請遊客不要留下垃圾，更不可為拍照去攀折枝條及觸碰果樹，此將嚴重影響果樹生長，盼大家珍惜賞花景點。

邱芳全也說，目前新種植2年的黃柑李開7成，部分已長新葉，花期將結束，但還有一區20年的老樹黃柑李，目前花開近六成，預計7天後達滿開，花季可到春節假期，歡迎大家過年上山走春上李花。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富表示，166縣道瑞水公路沿線百花爭艷，交力坪原住民休息站的李花和桃花綻放，圓潭生態園區入口黃柑李與緋寒櫻則相映盛開，最受矚目就是73.9公里處「科子林紅肉李觀光果園」滿山頭雪白李花更令人驚艷。　

嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，下周可見滿山雪白花朵壯觀景象，遊客趁年假前搶先賞李花。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，下周可見滿山雪白花朵壯觀景象，遊客趁年假前搶先賞李花。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，下周可見滿山雪白花朵壯觀景象。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，下周可見滿山雪白花朵壯觀景象。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，20年老李樹下周達盛開，可見滿山雪白花朵壯觀景象。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉瑞里科子林紅肉李觀光果園李花陸續盛開中，20年老李樹下周達盛開，可見滿山雪白花朵壯觀景象。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 春節 賞花

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