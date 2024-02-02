嘉義瑞里科子林李花盛開如雪景 下周春節假期達盛開

嘉義縣梅花開完李花接棒，梅山鄉瑞里166縣道73.9公里「科子林紅肉李觀光果園」園主熱心開放遊客賞李花，目前新種植李樹開約7成，另20年老李樹盛開中，預計下周可達滿開，已吸引不少遊客搶在春節人還不多時，先上山賞雪白李花拍美照。

科子林紅肉李觀光果園目前已開放，供遊客免費入園賞花，開放時間從每日上午8點到下午4點，園主邱芳全提醒，請遊客不要留下垃圾，更不可為拍照去攀折枝條及觸碰果樹，此將嚴重影響果樹生長，盼大家珍惜賞花景點。

邱芳全也說，目前新種植2年的黃柑李開7成，部分已長新葉，花期將結束，但還有一區20年的老樹黃柑李，目前花開近六成，預計7天後達滿開，花季可到春節假期，歡迎大家過年上山走春上李花。