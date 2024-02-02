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春節遊雲林不怕塞車 縣府啟動高鐵、觀光線免費接駁車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣因應春節返鄉、遊玩人潮，規畫免費接駁專車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣因應春節返鄉、遊玩人潮，規畫免費接駁專車。記者陳雅玲／攝影

因應春節返鄉及遊玩人潮，雲林縣政府春節期間規畫免費高鐵返鄉接駁專車及雲東、雲中、雲西、北港環鎮線及北港燈會等五條觀光接駁路線，每小時皆有客運或免費接駁路線可往返高鐵雲林站，供民眾搭乘利用。

雲林縣政府原有「201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」、「301高鐵雲林站-北港」及「202元長-高鐵雲林站(經土庫、褒忠)」等3條高鐵聯外接駁公車，輔以多條公路客運提供高鐵聯外服務，考量春節期間大量返鄉人潮，加開高鐵雲林站返鄉免費接駁專車，讓較偏遠或運輸需求較大的鄉鎮市，每小時皆有客運或免費接駁路線可往返高鐵雲林站。

副縣長謝淑亞表示，自2月8日至2月14日(小年夜至初五)期間提供高鐵返鄉接駁免費專車，服務期間上午11時至晚上9時每小時都有班次可以搭乘，雲東、雲中、雲西三條接駁車路線，一下車就可以透過大眾運輸工具把雲林各大景點玩一遍，希望遊客多多利用來一趟雲林深度旅遊。

縣府另串聯縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點等，推出「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「雲東經典步道森呼吸」等遊程，在農曆新年初二至初五春節期間提供雲東、雲中、雲西三條觀光接駁路線，以雙向對開方式行駛，沿途停靠觀光景點及大型宮廟，並加開北港環鎮線，提供民眾自北港第一停車場及北港好庫1911文化園區等停車空間至北港鎮內景點的接駁及北港燈會期間接駁服務。

雲林縣長張麗善說，雲林縣現在開發很多的景點，有草嶺櫻花盛開，又有北港燈會輝映，雖然不如外縣市有捷運，但仍搭配完整接駁服務，希望旅外的鄉親、外地民眾來雲林體驗不一樣的雲林。

雲林縣交通工務局長汪令堯局長表示，2024新春行腳及高鐵返鄉接駁車全程免費，不須事先報名；高鐵返鄉接駁專車自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；自各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車，另因兩條路線部分路段行駛台78快速道路，故依規定不提供站位。

新春行腳接駁車自2月11日至2月14日上午8時起發車，停靠景點包括西螺老街、口湖遊客中心、虎尾建國眷村、他里霧文化園區、北港糖廠及經濟部評鑑通過的觀光工廠等，遊客可自行規畫一日遊行程。

北港 雲林 高鐵

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