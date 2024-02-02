安平人夢魘？台灣燈會安平燈區管制長達1個月住戶憂心

台灣燈會安平燈區2月3日至3月10日登場，為便利賞燈人潮並確保人車安全，展燈期間林默娘公園周邊安億路(含安億橋)、慶平路、光州路、運河路等路段將實施交通管制嚴禁車輛進入（緊急或公務車輛除外），以作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，管制區內住戶、商家、餐廳、民宿業者等及其顧客可憑足茲證明的文件或告知目的地地址，執行管制的義交人員即會放行，請住戶及商家免擔心。

交通局長王銘德表示，安平燈區鄰近安平老街及舊部落，平時遊客極多，適逢安平燈區及相關活動，如媽祖大戲、展燈、無人機等活動，勢必吸引更多民眾前來朝聖。為確保人車安全並兼顧當地住戶、商家的通行權益，交通局與觀旅局、警察局、安平區公所等單位已多次開會檢討，將管制區範圍最小化，並搭配相關疏導措施。

交通鳥句說，2月3日至3月10日的展燈期間內，林默娘公園周邊安億路(含安億橋)、慶平路(育平路以西雙向管制，育平路至健康二街封閉北側車道)、光州路、運河路等路段，將實施交通管制嚴禁車輛進入（緊急或公務車輛除外），以作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，管制時間為平日(周一至周四)13時至24時，假日(周五至周日或國定假日)9時至24時。