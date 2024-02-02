交通大考驗！台南安平燈會明晚啟燈 新增「智慧停車位」資訊
台南市政府交通局為因應台灣燈會安平燈區民眾停車需求，不僅提供燈會停車場即時動態停車資訊，在燈會會場周邊重要道路路口也增設「停車資訊可變標誌看板（PCMS）」計達7處，即時更新燈會停車場停車率，提供民眾了解當下附近停車場的停車狀況與指引，讓停車更聰明、賞燈更愜意。
市長黃偉哲表示，台南市是全台率先導入智慧停車管理系統的城市，路邊智慧停車格布建達87%，透過台南好停APP提供民眾即時停車格使用資訊，配合2024台灣燈會安平燈區停車需求及便利性，進一步裝設停車資訊可變標誌看板（PCMS），讓民眾馬上能知道附近停車場的停放狀況，大幅降低賞燈遊客尋找停位的時間。
交通局長王銘德指出，2024台灣燈會交通一直是最大的挑戰之一，市長持續叮囑務以「燈會視同作戰」的最高規格方式進行各項整備，針對2月3日首先登場的安平燈區規畫有大、小客車及機車的免費燈會停車場共計達9處，並搭配4線免費接駁車供賞燈遊客使用。
王銘德說，安平燈區的免費燈會停車場共分為小客車停車場7處達5千餘席停車位（觀夕平台臨時停車場、碧海碼頭停車場、水景橋停車場、安平公所臨時停車場、市府西側臨時停車場、運河星鑽臨時停車場及清水路臨時停車場），華平路大客車停車場有70席大客車位，億載金城西側的安億路機車臨時停車區更提供7千餘席機車位，除了足量提供停車供給，並開設免費接駁車路讓民眾賞燈更為便利。
交通局表示，安平燈區的燈會停車場從2月3日起至3月10日，每周一至四下午1點至半夜12點、每周五六日及國定假日上午9點至半夜12點提供免費停車服務，除道路設置的停車資訊可變標誌看板（PCMS）將顯示即時周邊停車場停車率資訊，民眾也可至2024臺灣燈會官方網站交通資訊頁面，或交通局網站查詢( 113年台南市春節暨臺灣燈會交通疏運訊息/臺灣燈會停車場停車率)掌握燈會安平燈區最新停車資訊。
南區清水路臨時停車場配合台灣燈會安平燈區期間，於2月3日起至3月10日的每周五六日及國定假日上午9點至24點開放免費停車，並搭配「銀線」免費接駁車行駛安平港區道路快速往返億載轉運站，讓民眾可節省進入燈區周邊及尋找車位的交通時間，歡迎高雄、屏東遊客多多利用。
2月3日至3月10日的展燈期間內，林默娘公園周邊安億路(含安億橋)、慶平路(育平路以西雙向管制，育平路至健康二街封閉北側車道)、光州路、運河路等路段，將實施交通管制嚴禁車輛進入（緊急或公務車輛除外），以作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，管制時間為平日(周一至周四)13時至24時，假日(周五至周日或國定假日)9時至24時。管制區內住戶、商家、餐廳、民宿業者等及其顧客可憑足茲證明的文件或告知目的地地址，執行管制的義交人員即會放行，請住戶及商家免擔心，但仍請降低車速、注意行人。
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