好方便！2024台灣燈會安平燈區明開展 南市加設139座流動廁所

2024台灣燈會安平燈區明起打頭陣開展，為方便民眾就近且安心如廁，除燈區內既有20處共163間公廁外，南市環保局將加設139座單座性別友善流動廁所，假日人潮眾多時，也將安排4輛彩繪流動公廁車待命，讓來自各地參觀的遊客，不必擔心找無廁所。

環保局長許仁澤表示，台南今年不僅承辦台灣燈會，又適逢台南400，除流動廁所外，也特地改造2輛親子友善風格的流動公廁車，購置感應式垃圾桶、酒精噴霧器、給皂機、芳香噴霧機等，內部裝潢則採大理石紋理風格，車體彩繪設計活潑，內外兼顧下足功夫改造。

環保局也說，已成立燈會環境巡查隊，預計動員60名員工採輪班制，加強巡查燈會內既有公廁、單座流動廁所及環境清潔，並要求委外清潔廠商務必以最快的時間清理通報的髒亂點，讓民眾如廁品質達到不濕不髒不臭的程度。