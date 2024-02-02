好方便！2024台灣燈會安平燈區明開展 南市加設139座流動廁所
2024台灣燈會安平燈區明起打頭陣開展，為方便民眾就近且安心如廁，除燈區內既有20處共163間公廁外，南市環保局將加設139座單座性別友善流動廁所，假日人潮眾多時，也將安排4輛彩繪流動公廁車待命，讓來自各地參觀的遊客，不必擔心找無廁所。
環保局長許仁澤表示，台南今年不僅承辦台灣燈會，又適逢台南400，除流動廁所外，也特地改造2輛親子友善風格的流動公廁車，購置感應式垃圾桶、酒精噴霧器、給皂機、芳香噴霧機等，內部裝潢則採大理石紋理風格，車體彩繪設計活潑，內外兼顧下足功夫改造。
環保局也說，已成立燈會環境巡查隊，預計動員60名員工採輪班制，加強巡查燈會內既有公廁、單座流動廁所及環境清潔，並要求委外清潔廠商務必以最快的時間清理通報的髒亂點，讓民眾如廁品質達到不濕不髒不臭的程度。
環保局提醒，各燈區入口導覽地圖都有清楚標示廁所位置，民眾如有需求可就近如廁，燈會期間預計人潮擁擠，民眾應注意個人防疫安全，環保局也會加強燈區各型廁所的巡檢、維護及消毒，希望大家一起落實垃圾分類、切勿亂丟垃圾，共同維護燈會環境整潔。
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