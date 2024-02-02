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台南鹽水鹽地番茄 品質優20年來卻面積減半 原因曝光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水鹽地番茄品質優，20年來面積減半以上，人力短缺是主因。記者謝進盛／攝影
台南鹽水鹽地番茄品質優，20年來面積減半以上，人力短缺是主因。記者謝進盛／攝影

台南鹽水鹽地番茄累積口碑，但栽種面積節節銳減；20多年前還有200多公頃，今年僅剩100公頃出頭，少了一半以上。農會表示，番茄需靠人工採收，農村人力老化@=是主因，另外有些農民改種優質玉米卡省工也是主因。

鹽水農會表示，鹽水區早年是倒風內海的一部分，麻油寮等地土壤含鹽分高、質地粘稠，鹽地不好種植，卻能栽培出甘甜小番茄，鹽地雖然會造成番茄生長發育緩慢，但卻有利於植株累積更多養分，讓口感紮實、濃郁，多年來「鹽地番茄」聲名大噪。

儘管當地番茄建立口碑，但栽種面積逐年銳減；20多年前還有200多公頃，6年多前銳減至150公頃，今年僅剩105公頃左右，未來恐還持續減少。

「就是找不到人！」農會總幹事邱子軒說，番茄採收都需要人工，農村人力老化是主因。另外有些農民改種硬質玉米卡省工也是主因，在地務農人口老化及減少，長年都讓農政單位傷神。

今年拿下鹽水鹽地番茄評鑑冠、亞軍的陳麗鳳、吳喬漢夫婦也說，早年他們番茄栽種面積逾3公頃，20年前請工人採收一天8小時只要700元且不用準備便當，人力還算充裕，這些年缺工一年比一年嚴重，去年漲至1200元，還要提供便當、茶水，今年已1300元，現在年輕人不愛務農，農村人力持續老化，就算工錢貴，缺工短期還是難解。

台南鹽水鹽地番茄品質優，20年來面積減半以上，人力短缺是主因。記者謝進盛／攝影
台南鹽水鹽地番茄品質優，20年來面積減半以上，人力短缺是主因。記者謝進盛／攝影

人力 老化 農會

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