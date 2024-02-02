台南今同步擴大臨檢 黃偉哲：不希望影響國家城市形象

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
全國今啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，台南市警局今晚全市16個分局同步展開擴大臨檢。記者李文德／攝影
全國今啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，台南市警局今晚全市16個分局同步展開擴大臨檢。記者李文德／攝影

總統、立委大選甫落幕，距離農曆春節倒數1周，全國今啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，台南市警察局全市16個分局晚間9點到隔天凌晨1點同步展開擴大臨檢，市長黃偉哲到永康分局聽取警察局工作簡報並視察出勤狀況，他指出，感謝員警們為治安、交通做出的犧牲與奉獻。

台南市警察局表示，2月1日至15日的「加強重要節日安全維護工作」，有治安平穩、交通順暢、民眾安心3大主軸，更繼續「清樓打詐、安居緝毒」的目標，此次運用科技執法並整合大數據分析，為台南市治安交通把關。全力加強治安維護工作，針對各轄區聲色場所、交通意外熱點等，擴大臨檢。

黃偉哲說，今年台南很特別，有許多活動，2月3日到3月10日適逢台灣燈會，尤其2大燈區預計晚間8點人潮才會慢慢疏散，因此這段時間安全維護特別需要加強，不希望在燈會期間發生任何治安事件，不希望有任何財產損失及傷亡，影響國家與城市的形象。

由於元宵期間除有台灣燈會，還有鹽水蜂炮、鹿耳門聖母廟元宵花火，更有國際蘭展。黃偉哲說，屆時雖過安全維護工作日期，必要時不排除向中央提出警力支援申請。

台南市長黃偉哲（左）晚間到永康警分局勉勵警察同仁並致贈慰問金。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲（左）晚間到永康警分局勉勵警察同仁並致贈慰問金。記者李文德／攝影

台南 台灣燈會

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