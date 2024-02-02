揮別吃飯攪沙 8.6億綠覆阻濁水溪揚塵

過往濁水溪沿岸居民常過著「呷飯攪沙」的日子，第四河川分署表示，濁水溪揚塵防制計畫進入第三期，3年將投入8.67億元增加水、綠、林覆蓋面積，另與彰化、雲林縣府及相關單位合作，強化市區道路環境清潔、營建工地及裸露農地巡查，提升沿岸居民生活品質，及穩定創造候鳥等生態棲地。

據統計，濁水溪去年受颱風豪雨影響，裸露地面積達1100公頃，其中，642公頃經過水、綠覆蓋，長約10.3公里段完成防洪植栽林帶，及300公頃稻草蓆鋪設、水線布設等防制應變，目前已降至84公頃。

第四河川分署長李友平說，中央投入8.67億進行濁水溪揚塵第三期防制計畫，包括管控河道工程管理、加強便道水車、簡易水線系統灑水，及布設高壓泵浦加大能量潤濕裸露灘地等，並分派彰、雲2縣及相關單位強化市區道路環境清潔、營建工地及裸露農地巡查等工作。

縣議員張維崢表示，目前揚塵危害日已降至個位數，整治計畫不能中斷。議員李明哲說，水覆蓋是抑制揚塵最直接作法，但會與農作、耕作有牴觸，未來若能轉型續朝休閒遊憩等精緻文化發展，把過去劣勢轉為優勢，濁水溪發展指日可待。

住在西螺鎮濁水溪沿岸的居民回憶，過去生活飽受揚塵困擾，甚至粉塵鑽進屋內，使家的中床、棉被及衣服都蒙上一層灰，家人更時常出現過敏咳嗽，苦不堪言，現在真的有改善。

縣府環保局說，濁水溪出海口已是生態樂園及候鳥中繼站，吸引不少生態攝影客駐足，包括記錄到東方白鸛及黑面琵鷺等200多種鳥類與其他保育物種；麥仔簝文化協會理事長吳明宜觀察當地變化，短期遊客來訪已出現住宿需求，讓閒置老屋出現新商機。