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昨仍藉管道與綠營溝通…柯文哲1條件盼換票投黃珊珊 綠高層踩死底線

選舉恩怨？新營太北里與社區協會為房事互槓齟齬檯面化

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
太北里長洪進忠說，不是針對關懷據點，但不能獨厚，只是希望有效管理，若有需求，還是會出借。記者謝進盛／攝影
太北里長洪進忠說，不是針對關懷據點，但不能獨厚，只是希望有效管理，若有需求，還是會出借。記者謝進盛／攝影

疑選舉恩怨，台南市新營太子社區發展協會與太北里辦公處齟齬檯面化，社區理事長石淑娟今指控，社區關懷據點使用的文康中心大門，日前突遭里辦公處無預警換鎖，里長洪進忠反批為求公平管理才會收回，雙方各執一詞。新營區公所表示，持續溝通中，盼事件圓滿落幕。

該關懷據點位於新營太子宮廟對面的新營圖書館綜合大樓，據悉，土地為廟方所有，由廟方與新營市公所合建，於1998年2月開工，歷經2年完成。大樓包括地下停車場、1樓文康活動中心，提供作為集會、社區活動、表演、講座場所；2、3樓為圖書館、4樓為文物藝術館，展示各類文物，為管理之便，該館由廟方管理；5、6樓為寄宿舍。

據知，新營太子社區發展協會社區關懷據點使用1樓文康活動中心多年，有100多名長輩在此共餐，上月太子宮廟管理委員會決議委由太北里辦公處管理，2周前突然換鎖，本月29日起突然深鎖，關懷據點人員不得其門而入，直到今天再度開鎖。

太子社區發展協會理事長石淑娟說，上月14日社區發展協會繳費截止，屬會員的洪進忠逾期未繳費，後又跟區公所抱怨說遭退會，懷疑與此有關。洪進忠日前以文康活動中心長桌遺失為由無預警更換鑰匙，已影響關懷據點長輩共餐權益。

太北里長洪進忠則說，是經廟方委託有效管理管理文康活動中心，不是針對關懷據點，但也不能獨厚，若有需求，還是會出借，建議關懷據點另覓適合地點。

不願曝光地方人士則說，洪進忠與石淑娟本屆都參選太北里長，洪以100多票勝出，近日社區改選在即，此次風波恐是雙方里長之爭延長賽。

台南新營太子社區發展協會理事長石淑娟（紅色外套者）指控社區關懷據點遭里辦公處無預警換鎖，多日來不得其門而入。記者謝進盛／攝影
台南新營太子社區發展協會理事長石淑娟（紅色外套者）指控社區關懷據點遭里辦公處無預警換鎖，多日來不得其門而入。記者謝進盛／攝影
新營圖書館綜合大樓外觀，關懷據點使用1樓文康活動中心迄今。圖／取自新營區公所官網
新營圖書館綜合大樓外觀，關懷據點使用1樓文康活動中心迄今。圖／取自新營區公所官網

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