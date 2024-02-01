雲林春節連假交通管制路段出爐 替道路線一次看

雲林縣因應春節連續假期返鄉過年及觀光旅遊人潮，縣警局於2月8日至14日期間，針對古坑草嶺櫻花季、台3線古坑綠色隧道及驛站地區、北港朝天宮及武德宮、高鐵雲林站等重要地點周邊進行交通管制，並提供改道路線，提醒用路人及早規畫行程，以免塞在車陣中動彈不得，影響遊興。

● 古坑草嶺櫻花季

一、自2月10日起至3月10日止，管制路段：1.雲220-1線至草嶺第二停車場「單向」禁止停車。2.雲220-1線3K至兩00停車場「單向」禁止停車。3.草嶺隧道口至青山坪農場全路段「雙向」禁止停車。4.草嶺第一停車場周邊「雙向」禁止停車。5.東碧山莊至九芎神木全線「雙向」禁止停車。6.九芎雲嶺線（接駁車路線）循環線「雙向」禁止停車。

二、春節期間、例假日及二二八假日期間，提供4條接駁車路線供民眾搭乘，每班次間隔15至20分鐘；因草嶺地區山路狹小，開車族可多利用草嶺第一、二停車場及青山坪停車場、兩00停車場、九芎神木停車場等停放車輛，沿線均有指標牌面引導。

● 台3線古坑綠色隧道及驛站地區

台3線古坑綠色隧道路段路肩禁止停車，車輛可停放至慈靈宮停車場、二二八紀念公園停車場；行人穿越道路時，應依現場指揮人員或號誌指示行走斑馬線，勿任意跨越雙黃線。

● 北港市區（朝天宮、武德宮）

一、管制路段：1.中山路段：朝天宮大門至中山與民生路口之路段。2.朝天宮西側民主路口至中山路口之路段。3.朝天宮北側(後方)仁和路口至中山路口之路段。4.義民與民主路口至朝天宮西側民主路路段。5.義民與民生路口至中山路與民生路口路段。6.大同與仁和路口至朝天宮後方仁和路路段。7.義民與中正路口至朝天宮西側中正路路段。8.義民與公民路口至朝天宮後方仁和路路段。9.博愛與大同路口至民主與博愛路路段。10.東引道第一停車場入口至東引道與中山路路段。

二、替代道路（沿線均設有指示標示）

1.北上過境旅客：

(1)台19線→右轉145線→媽祖大橋→北港文仁路→左轉台19線北上。

(2)159線(164共線)→北港大橋南端路口左轉→台19線→行駛約400公尺7-11商店→右轉資川有限公司→右轉媽祖大橋→北港文仁路→左轉台19線北上。

2.南下過境旅客：

(1)台19線→右轉北港文仁路→媽祖大橋→145線→台19線南下。

(2)145線→左轉公園路→右轉北港文仁路→媽祖大橋→145線→台19線南下。

三、台19線華南路及台糖量販店前兩旁道路，擺設管制器材禁止停車，並派遣拖吊車待命移置違規車輛。

四、武德宮前華勝路南下車輛禁止左轉忠孝街，北上車輛可直接右轉進入財神廟，所有車輛均由後方公園路離開。

五、為解決停車空間不足，可利用北港第一停車場、北港溪高灘地停車場、牛墟停車場等處停放車輛。

● 高鐵雲林站

春節連假期間，每日上午8時至晚上10時，由學府路進入高鐵站之車輛強制右轉至站前東路，再至學府一路口迴轉進入高鐵站；等候接送之車輛，可利用高鐵站旁收費停車場停車，前30分鐘免費。

● 國道各交流道管制措施

一、2月12日至13日（農曆大年初三至初四）每日下午1時至晚上6時，高速公路北上匝道實施高乘載管制，僅允許乘載3人（含）以上小型車、大客車、計程車、持有媽媽手冊之孕婦等車輛駛入。

二、2月10日至12日（農曆大年初一至初三）每日上午5時至12時，封閉國道1號西螺交流道南下匝道，封閉期間由替代道路（台1線、145乙線、154線、145線等）銜接虎尾交流道南下。

三、2月12日至14日（農曆大年初三至初五）每日中午12時至晚上9時，封閉國道1號虎尾交流道北上匝道，封閉期間由替代道路（145乙線、145線、154線、台1線等）銜接西螺交流道北上。

四、春節連假期間，每日夜間0至5點國道全線暫停收費。