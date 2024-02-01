快訊

大開鍘！民進黨中評會開除50人黨籍：違紀行為絕不容許

台版柬埔寨今宣判！不想辜負人民期待 台中檢察官拚盡120％精力坦言「虛脫」

汪小菲、大S有意2月親自參與家事調解！他欠750萬生活費「暫等著」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五分車要來了！台糖新營糖鐵復駛火燒店站3日首發

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台糖新營糖鐵「勝利號」五分車復駛柳營火燒店站，將於3日首發，鐵道迷興奮不已。圖／台糖公司提供
台糖新營糖鐵「勝利號」五分車復駛柳營火燒店站，將於3日首發，鐵道迷興奮不已。圖／台糖公司提供

已停駛近45年的台糖學甲線，將於2月3日重新復駛啟用，當天上午9時由「勝利號」五分車發出首班車，從新營中興站至柳營火燒店站，提供載客服務，雖然僅長2.5公里，但五分車再次越過急水溪，不少鐵道迷攝影好手興奮不已，相約搭乘拍火車

台糖台南區處表示，中興站至火燒店站為早期糖鐵學甲線，於1979年9月起停止服務，近年台糖新營鐵道文化園區活化糖鐵有成，讓勝利號再次以營業車輛身分復駛學甲線。 勝利號這次2月3日自新營糖廠中興站出發，緩慢上坡行經糖鐵南北平行預備線上唯一仍使用中的跨河急水溪橋，沿途可見台鐵火車通過，或遙望遠處關子嶺，也能欣賞控管糖鐵的重要設施－果毅後旗站，抵達終點火燒店站，全長度2.5公里，遊客還可前往參觀吳晉准音樂紀念館。

據知，該路線未來安排假日行駛固定班次，上午9點至下午4點共7班往返，單程約18分鐘，全票150元、兒童票、優待票75元，非假日採預約制，20人成行。

為回饋熱愛五分車遊客，台糖3日通車當天推出多項優惠，包括首班及第二班次全票5折、其餘班次憑票根贈15元冰棒1支、台糖蘭花全面9折，以及限量精美小禮等。

台糖說，為迎接春節，新營鐵道園區也推出多項促銷活動。連假期間搭乘五分車可不定期獲贈精美文創小禮（如隨身扇、手機架等）；年初一至十五憑五分車票根，於中興站旁新營門市購買冰棒可享9折；另有台糖冬蟲夏草烏骨雞特價每盒383元 （原價450元），限量100隻、售完為止。

台糖新營糖鐵「勝利號」五分車復駛柳營火燒店站，將於3日首發，鐵道迷興奮不已。圖／台糖公司提供
台糖新營糖鐵「勝利號」五分車復駛柳營火燒店站，將於3日首發，鐵道迷興奮不已。圖／台糖公司提供
台糖新營糖鐵「勝利號」五分車復駛柳營火燒店站，將於3日首發，鐵道迷興奮不已。圖／台糖公司提供
台糖新營糖鐵「勝利號」五分車復駛柳營火燒店站，將於3日首發，鐵道迷興奮不已。圖／台糖公司提供

五分車 台糖 火車 糖鐵 鐵道迷

延伸閱讀

體驗台糖火車千里宣傳反共抗俄 2月3日烏樹林車站登場

重返68年前台糖反共抗俄宣傳列車 首場40名額秒殺

台南新營透天厝惡火釀2死 倖存女童仍與死神拔河

新營惡火！母帶2子女受困浴室 3人救出無生命跡象

相關新聞

張麗善再指中央砍布袋戲預算 文化部：前後矛盾甚感不解

針對雲林縣長張麗善今日再指文化部砍布袋戲預算，文化部表示，昨日已清楚說明評審及補助採1縣市1案為原則，且雲林縣在補助額度...

台南知名大東、大東東夜市可望合法？恢復營業日曝光

台南市知名大東夜市分裂出大東東夜市，但先前都未合法營業，兩處夜市公告從1月3日至2月1日暫停營業，民眾關切何時可恢復營業...

五分車要來了！台糖新營糖鐵復駛火燒店站3日首發

已停駛近45年的台糖學甲線，將於2月3日重新復駛啟用，當天上午9時由「勝利號」五分車發出首班車，從新營中興站至柳營火燒店...

濁水溪沿岸居民揮別「吃飯配沙」 地方盼劣勢轉優勢

去年颱風豪雨，濁水溪沙洲面積產生變化，第四河川分署今表示，濁水溪揚塵防制計畫現階段進入第三期，3年將投入8.67億元增加...

南市鹽水農會鹽地番茄評鑑 夫妻檔包辦冠亞軍

台南鹽水區農會今天舉辦2024年鹽水區農會第三屆小果番茄品質評鑑競賽，共有31名農民參加，其中，陳麗鳳、吳喬漢夫妻包辦冠...

遏止山道猴子卻罰到在地人 台南龍崎「區間測速」縮短剩這段

台南市府為遏止「山道猴子」重機競速，在182線台南龍崎段進行「區間測速」，距離長達6公里遭民眾抗議，認為此舉讓民眾不知該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。