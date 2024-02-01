五分車要來了！台糖新營糖鐵復駛火燒店站3日首發

已停駛近45年的台糖學甲線，將於2月3日重新復駛啟用，當天上午9時由「勝利號」五分車發出首班車，從新營中興站至柳營火燒店站，提供載客服務，雖然僅長2.5公里，但五分車再次越過急水溪，不少鐵道迷攝影好手興奮不已，相約搭乘拍火車。

台糖台南區處表示，中興站至火燒店站為早期糖鐵學甲線，於1979年9月起停止服務，近年台糖新營鐵道文化園區活化糖鐵有成，讓勝利號再次以營業車輛身分復駛學甲線。 勝利號這次2月3日自新營糖廠中興站出發，緩慢上坡行經糖鐵南北平行預備線上唯一仍使用中的跨河急水溪橋，沿途可見台鐵火車通過，或遙望遠處關子嶺，也能欣賞控管糖鐵的重要設施－果毅後旗站，抵達終點火燒店站，全長度2.5公里，遊客還可前往參觀吳晉准音樂紀念館。

據知，該路線未來安排假日行駛固定班次，上午9點至下午4點共7班往返，單程約18分鐘，全票150元、兒童票、優待票75元，非假日採預約制，20人成行。

為回饋熱愛五分車遊客，台糖3日通車當天推出多項優惠，包括首班及第二班次全票5折、其餘班次憑票根贈15元冰棒1支、台糖蘭花全面9折，以及限量精美小禮等。

台糖說，為迎接春節，新營鐵道園區也推出多項促銷活動。連假期間搭乘五分車可不定期獲贈精美文創小禮（如隨身扇、手機架等）；年初一至十五憑五分車票根，於中興站旁新營門市購買冰棒可享9折；另有台糖冬蟲夏草烏骨雞特價每盒383元 （原價450元），限量100隻、售完為止。