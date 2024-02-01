迎龍年！台南鹿耳門天后宮媽祖眾神像換新裝 舊衣列文物展

迎接龍年，台南市安南區鹿耳門天后宮鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥神像日前已換上新衣，距離上次換裝已有5年；舊衣未火化，將保留作為文物特展的展品。

鹿耳門天后宮是台南著名宮廟，廟方日前完成鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥神像換裝，同時保留舊衣，為文物特展預做準備，讓人有機會近距離一睹媽祖及眾神明昔日光彩。

廟方人員表示，鹿耳門媽祖神衣3年至5年更換1次，多由信徒捐獻，換下舊衣火化處理，這次3尊媽祖全換上新衣，包括皇帽、披肩、肚兜、神衣，距離上次換裝已有5年。

鹿耳門天后宮預定2月3日舉行「封印大典」，9日除夕夜規劃守歲「年夜祭」系列活動，同時準備2000份媽祖歲錢，10日大年初一凌晨子時發放，13日大年初四則有「迎喜神」古禮儀式，歡慶龍年。