快訊

大開鍘！民進黨中評會開除50人黨籍：違紀行為絕不容許

台版柬埔寨今宣判！不想辜負人民期待 台中檢察官拚盡120％精力坦言「虛脫」

汪小菲、大S有意2月親自參與家事調解！他欠750萬生活費「暫等著」

迎龍年！台南鹿耳門天后宮媽祖眾神像換新裝 舊衣列文物展

中央社／ 台南1日電
迎接龍年，台南市安南區鹿耳門天后宮鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥神像日前已換上新衣，距離上次換裝已有5年。圖／中央社（讀者提供）
迎接龍年，台南市安南區鹿耳門天后宮鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥神像日前已換上新衣，距離上次換裝已有5年。圖／中央社（讀者提供）

迎接龍年，台南市安南區鹿耳門天后宮鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥神像日前已換上新衣，距離上次換裝已有5年；舊衣未火化，將保留作為文物特展的展品。

鹿耳門天后宮是台南著名宮廟，廟方日前完成鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥神像換裝，同時保留舊衣，為文物特展預做準備，讓人有機會近距離一睹媽祖及眾神明昔日光彩。

廟方人員表示，鹿耳門媽祖神衣3年至5年更換1次，多由信徒捐獻，換下舊衣火化處理，這次3尊媽祖全換上新衣，包括皇帽、披肩、肚兜、神衣，距離上次換裝已有5年。

鹿耳門天后宮預定2月3日舉行「封印大典」，9日除夕夜規劃守歲「年夜祭」系列活動，同時準備2000份媽祖歲錢，10日大年初一凌晨子時發放，13日大年初四則有「迎喜神」古禮儀式，歡慶龍年。

天后宮 媽祖 文物

延伸閱讀

睽違5年 台南鹿耳門天后宮媽祖換新衣

捷運三鶯線台北大學、媽祖田站招商 估引資77億

基督徒蕭美琴行鞠躬三拜禮參拜白沙屯媽祖 廟方這麼說

國定古蹟 唯一奉祀湄洲媽祖神尊 鹿港天后宮 新春祈福保安康

相關新聞

張麗善再指中央砍布袋戲預算 文化部：前後矛盾甚感不解

針對雲林縣長張麗善今日再指文化部砍布袋戲預算，文化部表示，昨日已清楚說明評審及補助採1縣市1案為原則，且雲林縣在補助額度...

台南知名大東、大東東夜市可望合法？恢復營業日曝光

台南市知名大東夜市分裂出大東東夜市，但先前都未合法營業，兩處夜市公告從1月3日至2月1日暫停營業，民眾關切何時可恢復營業...

五分車要來了！台糖新營糖鐵復駛火燒店站3日首發

已停駛近45年的台糖學甲線，將於2月3日重新復駛啟用，當天上午9時由「勝利號」五分車發出首班車，從新營中興站至柳營火燒店...

濁水溪沿岸居民揮別「吃飯配沙」 地方盼劣勢轉優勢

去年颱風豪雨，濁水溪沙洲面積產生變化，第四河川分署今表示，濁水溪揚塵防制計畫現階段進入第三期，3年將投入8.67億元增加...

南市鹽水農會鹽地番茄評鑑 夫妻檔包辦冠亞軍

台南鹽水區農會今天舉辦2024年鹽水區農會第三屆小果番茄品質評鑑競賽，共有31名農民參加，其中，陳麗鳳、吳喬漢夫妻包辦冠...

遏止山道猴子卻罰到在地人 台南龍崎「區間測速」縮短剩這段

台南市府為遏止「山道猴子」重機競速，在182線台南龍崎段進行「區間測速」，距離長達6公里遭民眾抗議，認為此舉讓民眾不知該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。