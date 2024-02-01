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雲林農友養120隻鴨春節自用遭禽流感波及 今完成撲殺

中央社／ 雲林縣1日電

雲林縣元長鄉農友基於春節自家需求而在庭院飼養120隻肉鴨，因庭院與1月25日確診禽流感的案場距離僅3.6公里，雲林縣動植物防疫所主動監測發現也確診禽流感，今天完成撲殺。

雲林縣動植物防疫所表示，元長鄉1月25日發現1土番鴨場及1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員完成撲殺及消毒作業後，針對案場周遭禽場進行監測。

防疫人員發現，距離3.6公里遠的1肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感，今天撲殺120隻肉鴨。

雲林縣動植物防疫所指出，此肉鴨場與一般具經濟規模的畜牧場不同，此農友基於春節自家需求而採取庭院飼養，管制移動隻數僅120隻，未達牧場登記規模。

針對禽流感疫情，雲林縣縣長張麗善表示，相關單位應做好相關防疫的整備工作。

雲林縣動植物防疫所指出，已就縣內各家禽飼養密集及高風險區域加強周邊環境消毒，並針對牧場、理貨場、屠宰場輔導落實安全措施，同時啟動查核死廢畜禽化製車的機制，以督促化製車駕駛於載運死廢畜禽時全程保持密閉防漏，避免影響環境衛生及造成疫病擴散。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，近日天氣變化大，受東北季風與濕氣影響，易造成禽隻緊迫，縣內飼養禽隻的農友與養禽業者應落實各項生物安全防疫。

他指出，尤應加強禽舍保溫與防鳥圍網設施，另為降低疾病侵擾風險，場區內、外清洗與消毒工作也須提高作業頻率，降低環境中病毒存活量。

禽流感 雲林

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