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南市鹽水農會鹽地番茄評鑑 夫妻檔包辦冠亞軍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市鹽水農會鹽地番茄評鑑成績出爐，夫妻檔陳麗鳳（右二）、吳喬漢（右三）包辦冠亞軍，農會總幹事邱子軒（左一）、推廣部主任丁淑玲（右一）前往祝賀。記者謝進盛／攝影
南市鹽水農會鹽地番茄評鑑成績出爐，夫妻檔陳麗鳳（右二）、吳喬漢（右三）包辦冠亞軍，農會總幹事邱子軒（左一）、推廣部主任丁淑玲（右一）前往祝賀。記者謝進盛／攝影

台南鹽水區農會今天舉辦2024年鹽水區農會第三屆小果番茄品質評鑑競賽，共有31名農民參加，其中，陳麗鳳、吳喬漢夫妻包辦冠亞軍，兩人投入番茄栽種27年，吳喬漢原是機車師傅，返家務農蹲點種出高品質番茄更傳為美談。

鹽水區農會總幹事邱子軒上任積極拓展番茄等農產，更以「帥哥番茄」品牌打出口碑，農會也辦理番茄評鑑維繫品質，前年首屆有17人（組）、去年增為27人，今年更成長達31人，競爭一年比一年激烈。

今上午農會邀請台南區農改場斗南分場長黃瑞彰等產官學界專家擔任競賽評審，評審項目包括外觀及色澤（25%）、口感及風味（30%）、糖度（25%）、平均單果重及果實整齊度（20%），競賽結果積分排名取冠、亞、季軍各1名，另優勝7名、優良10名。

評審人員說，今年整體番茄品質更勝往年，顯見農民栽種技術不斷提升。中午評鑑成績出爐，前三名分別為陳麗鳳、吳喬漢、林吳明稠。

其中，居住在鹽水麻油寮的陳麗鳳、吳喬漢是夫妻，夫妻倆投入番茄栽種27年這次包辦冠亞軍，吳喬漢原是台南新營某機車行師傅，後來回家鄉務農專注種番茄，夫妻倆栽種的鹽地番茄早有口碑，這次一舉包辦冠、亞軍更難得。兩人開心的說，照顧番茄惜命命，澆灌、施肥等細節馬虎不得，才能種出好番茄。

鹽水農會表示，鹽水區早年是倒風內海的一部分，麻油寮等地土壤含鹽分高、質地粘稠，鹽地不好種植，卻能栽培出甘甜小番茄，鹽地雖然會造成番茄生長發育緩慢，但卻有利於植株累積更多養分，讓口感更紮實、濃郁。

南市鹽水農會今辦鹽地番茄評鑑，邀請產官學專家擔任評審。記者謝進盛／攝影
南市鹽水農會今辦鹽地番茄評鑑，邀請產官學專家擔任評審。記者謝進盛／攝影
鹽水區農會總幹事邱子軒上任積極拓展番茄等農產闖出好成績。記者謝進盛／攝影
鹽水區農會總幹事邱子軒上任積極拓展番茄等農產闖出好成績。記者謝進盛／攝影
南市鹽水鹽地番茄進入產期，農民忙採收。記者謝進盛／攝影
南市鹽水鹽地番茄進入產期，農民忙採收。記者謝進盛／攝影
南市鹽水生產的高品質鹽地番茄。記者謝進盛／攝影
南市鹽水生產的高品質鹽地番茄。記者謝進盛／攝影

台南 農會

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