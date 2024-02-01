快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

遏止山道猴子現蹤？台南龍崎「區間測速」6公里縮短成1公里

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市道182線龍崎段「區間測速」原有6公里，警方最新公告從27.2公里至28.5公里段約1公里多，因高低起伏、多彎道，作為縮短後區間測速新的雙向偵測範圍。圖／台南市交通大隊提供
台南市道182線龍崎段「區間測速」原有6公里，警方最新公告從27.2公里至28.5公里段約1公里多，因高低起伏、多彎道，作為縮短後區間測速新的雙向偵測範圍。圖／台南市交通大隊提供

台南市府為遏止「山道猴子」重機競速，在182線台南龍崎段進行「區間測速」，距離長達6公里遭民眾抗議，認為此舉讓民眾不知該如何騎車根本是擾民。市府考量車禍件數下降，配合民意決議區間測速將6公里縮減為1公里，新公告的10處科技執法於春節後2月23日實施。

182線進入龍崎往高雄內門，路況蜿蜒、起伏，常引來各式車輛競飆，加上聚集攝影愛好者追焦，騎士更爭相炫技，連續2年造成5死，市長黃偉哲去年震怒下令專案改善，市警局交通大隊建置全市第一個「區間測速」，從22公里的中坑文衡殿前到28公里的牛埔州界附近，範圍約6公里，強力執法，但限速50公里也罰到不少在地人，引發民怨及爭議。

市警局新公告10處科技執法，將從2月23日開始取締，其中市道182線龍崎段從6公里縮短，交大表示，因26至28公里路段的交通事故件數較多，且路型高低起伏、多彎道，經相關單位會勘，擇定27.2至28.5公里作為縮短後區間測速新的雙向偵測範圍起訖點，該路段僅剩27.5公里三色號誌化路口，以提高區間測速效能。

交大表示，市道182線26至28公里路段，市府已完成相關交通工程改善作業，包含設置菱形網（妨礙追焦手攝影）、劃設楔型標線（視覺縮減路寬放慢車速）、反光導標、缺口設置禁止迴轉標誌、水溝加蓋、改善鋼板護欄，藉以防制該路段交通事故發生。

市議員陳皇宇表示，從「測速照相取締」與「交通事故」件數分析，在112年測速取締件數計7293件、A1及 A2類交通事故件數計15件，較111年測速取締件數4146件增加計3147 件、A1 及 A2 類交通事故53件減少38 件，該路段因測速取締件數增加，交通事故件數減少，且該路段的「山道猴子」都消失了，肯定適度修正避免擾民。

警方指出，科技執法目的是為了「預防違規肇事」及「改善行車秩序」，南市現行27處科技執法設備地點，統計112年1至11月傷亡交通事故發生571件，相較111年同期減少147件，事故比率下降20.5%，顯示有助於改善交通安全。

台南市新公告10處科技執法設置地點，市道182線龍崎段將縮短為1公里。圖／台南市交通大隊提供
台南市新公告10處科技執法設置地點，市道182線龍崎段將縮短為1公里。圖／台南市交通大隊提供

台南 山道猴子 測速 科技執法 車禍

延伸閱讀

南投這路口科技執法明天啟用 未停讓行人也能抓

撤掉科技執法挽救生意？地方提「封街」搶救台南新化老街商機

桃園大貨車科技執法擴大！2月起車籍設外縣市也抓得到

同事吃尾牙遭撞釀3死1傷 桃市交大策進作為出爐了

相關新聞

遏止山道猴子現蹤？台南龍崎「區間測速」6公里縮短成1公里

台南市府為遏止「山道猴子」重機競速，在182線台南龍崎段進行「區間測速」，距離長達6公里遭民眾抗議，認為此舉讓民眾不知該...

南市鹽水農會鹽地番茄評鑑 夫妻檔包辦冠亞軍

台南鹽水區農會今天舉辦2024年鹽水區農會第三屆小果番茄品質評鑑競賽，共有31名農民參加，其中，陳麗鳳、吳喬漢夫妻包辦冠...

台灣燈會安平燈區周六開展 60名清潔隊員接力維護環境

2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出...

台南文南里在地活動中心今動土 地方期盼減少舟車勞頓之苦

台南南區文南里現有里民活動中心位處文華里的文華公有市場3與4樓，但文南里民前往聚會場所最遠要花費20分鐘，更常有停車不便...

2024台灣燈會安平燈區 河光往事體驗未來科技感

台南運河畔堪稱「台灣版塞納河」，今年迎接睽違16年的台灣燈會在台南，南市文化局在安平燈區台南運河畔打造「河光往事」燈區，...

安心過好年！ 南市6項社福津貼提前2月5日入帳

台南巿政府照顧弱勢優先，今年度1月份起6項社福津貼已提前於當月10日發放，2月發放日因適逢春節連假期間，因應農曆春節連假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。