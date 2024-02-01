遏止山道猴子現蹤？台南龍崎「區間測速」6公里縮短成1公里

台南市府為遏止「山道猴子」重機競速，在182線台南龍崎段進行「區間測速」，距離長達6公里遭民眾抗議，認為此舉讓民眾不知該如何騎車根本是擾民。市府考量車禍件數下降，配合民意決議區間測速將6公里縮減為1公里，新公告的10處科技執法於春節後2月23日實施。

182線進入龍崎往高雄內門，路況蜿蜒、起伏，常引來各式車輛競飆，加上聚集攝影愛好者追焦，騎士更爭相炫技，連續2年造成5死，市長黃偉哲去年震怒下令專案改善，市警局交通大隊建置全市第一個「區間測速」，從22公里的中坑文衡殿前到28公里的牛埔州界附近，範圍約6公里，強力執法，但限速50公里也罰到不少在地人，引發民怨及爭議。

市警局新公告10處科技執法，將從2月23日開始取締，其中市道182線龍崎段從6公里縮短，交大表示，因26至28公里路段的交通事故件數較多，且路型高低起伏、多彎道，經相關單位會勘，擇定27.2至28.5公里作為縮短後區間測速新的雙向偵測範圍起訖點，該路段僅剩27.5公里三色號誌化路口，以提高區間測速效能。

交大表示，市道182線26至28公里路段，市府已完成相關交通工程改善作業，包含設置菱形網（妨礙追焦手攝影）、劃設楔型標線（視覺縮減路寬放慢車速）、反光導標、缺口設置禁止迴轉標誌、水溝加蓋、改善鋼板護欄，藉以防制該路段交通事故發生。

市議員陳皇宇表示，從「測速照相取締」與「交通事故」件數分析，在112年測速取締件數計7293件、A1及 A2類交通事故件數計15件，較111年測速取締件數4146件增加計3147 件、A1 及 A2 類交通事故53件減少38 件，該路段因測速取締件數增加，交通事故件數減少，且該路段的「山道猴子」都消失了，肯定適度修正避免擾民。

警方指出，科技執法目的是為了「預防違規肇事」及「改善行車秩序」，南市現行27處科技執法設備地點，統計112年1至11月傷亡交通事故發生571件，相較111年同期減少147件，事故比率下降20.5%，顯示有助於改善交通安全。