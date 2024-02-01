台灣燈會安平燈區周六開展 60名清潔隊員接力維護環境

2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔，後續開展期間也會每天出動人力環境巡檢，並呼籲民眾落實垃圾分類，保持環境最佳狀態。

環保局指出，為迎接安平燈區開展，近期動員掃街車清掃燈區主要道路安億路、慶平路等中央分隔島及路側區域，針對較狹窄及限高路段則由區隊掃街人員分區負責，同時為確保排水順暢，也派遣清潔隊員加強清潔道路側溝，清除堵塞排水孔的垃圾和樹葉等雜物。