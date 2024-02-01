快訊

首輪無人過半！立院副院長選舉 江啟臣、蔡其昌進入二輪對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會安平燈區周六開展 60名清潔隊員接力維護環境

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔。圖／南市環保局提供
2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔。圖／南市環保局提供

2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔，後續開展期間也會每天出動人力環境巡檢，並呼籲民眾落實垃圾分類，保持環境最佳狀態。

環保局指出，為迎接安平燈區開展，近期動員掃街車清掃燈區主要道路安億路、慶平路等中央分隔島及路側區域，針對較狹窄及限高路段則由區隊掃街人員分區負責，同時為確保排水順暢，也派遣清潔隊員加強清潔道路側溝，清除堵塞排水孔的垃圾和樹葉等雜物。

環保局表示，燈會開展期間將以早晚班制每天出動近60名人力，投入展區清潔工作，假日增至70名，加強環境清潔，此外也發包委外廠商負責垃圾打包分類，希望在燈會營運期間，給來自國內外賞燈民眾一個友善環境，環保局也會盡全力保持環境品質至燈會結束。

2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔。圖／南市環保局提供
2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔。圖／南市環保局提供
2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔。圖／南市環保局提供
2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出動掃街車、清溝車及清潔隊人力，加強周邊道路清潔。圖／南市環保局提供

人力 台灣燈會

延伸閱讀

2024台灣燈會安平燈區 河光往事體驗未來科技感

台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

扯！台中承包商趁清潔隊員休假燒彈簧床 環保局將嚴懲

2024龍重登場！ 高雄「岡山燈藝節」2米高超萌「岡喜龍、大眼龍」現身橋邊 7大主題燈區陸續點燈

相關新聞

台灣燈會安平燈區周六開展 60名清潔隊員接力維護環境

2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出...

台南文南里在地活動中心今動土 地方期盼減少舟車勞頓之苦

台南南區文南里現有里民活動中心位處文華里的文華公有市場3與4樓，但文南里民前往聚會場所最遠要花費20分鐘，更常有停車不便...

2024台灣燈會安平燈區 河光往事體驗未來科技感

台南運河畔堪稱「台灣版塞納河」，今年迎接睽違16年的台灣燈會在台南，南市文化局在安平燈區台南運河畔打造「河光往事」燈區，...

安心過好年！ 南市6項社福津貼提前2月5日入帳

台南巿政府照顧弱勢優先，今年度1月份起6項社福津貼已提前於當月10日發放，2月發放日因適逢春節連假期間，因應農曆春節連假...

台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

2024台灣燈會安平燈區2月3日即將啟燈開展，在林默娘公園的「台南400」展區，邀請原住民、客家、新住民、日本、荷蘭、印...

季節限定喜氣美景！嘉義「炮仗花夢幻花牆」橘紅花瀑吸睛

春節龍年將近，象徵討喜園藝作物炮仗花期登場，位在嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美的橘色花海綿延，花牆高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。