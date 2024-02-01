台南文南里在地活動中心今動土 地方期盼減少舟車勞頓之苦

台南南區文南里現有里民活動中心位處文華里的文華公有市場3與4樓，但文南里民前往聚會場所最遠要花費20分鐘，更常有停車不便之苦。經過地方不斷爭取，文南里「在地」的里民活動中心今在健康綠洲公園動土，新活動中心規畫2層樓共220坪，以多功能使用為設計目標預計明年4月完工。文南里長陳清泉表示，所有里民很期待趕緊完成，如此能少去舟車勞頓之苦。

文南里新里民活動中心選址在健康綠洲公園旁的停車場，規畫1樓180坪、2樓40坪，以多功能使用為設計目標，周邊更有25格汽車停車位及37格機車位。今舉行動土開工，台南市長黃偉哲、區長蕭琇華、多位市議員及里民們一同參與見證，工程預計明年4月完工。

文南里長陳清泉表示，現有的里民活動中心位在文華市場3與4樓，里民通常都要花15至20分鐘通行，有時甚至沒有停車位，里民們都一致期待活動中心趕快好。而落成啟用後，初步規畫1樓為活動場地之用，2樓做里辦公室，另長者供餐也將由3天改為5天。

市府民政局表示，全台南市649里，包含里、社區活動中心共有504處，即將落成啟用有南區郡南里及北區正覺里活動中心，目前還有新營、永康、鹽水、東區等4處里民活動中心正規畫，還有16區36里尚未有活動中心，多是借用隔壁里活動中心或里長以私人場所做為鄰里聚會處。