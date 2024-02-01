快訊

首輪無人過半！立院副院長選舉 江啟臣、蔡其昌進入二輪對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南文南里在地活動中心今動土 地方期盼減少舟車勞頓之苦

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲(前左三)出席手持金鍬動土。記者李文德 /攝影
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲(前左三)出席手持金鍬動土。記者李文德 /攝影

台南南區文南里現有里民活動中心位處文華里的文華公有市場3與4樓，但文南里民前往聚會場所最遠要花費20分鐘，更常有停車不便之苦。經過地方不斷爭取，文南里「在地」的里民活動中心今在健康綠洲公園動土，新活動中心規畫2層樓共220坪，以多功能使用為設計目標預計明年4月完工。文南里長陳清泉表示，所有里民很期待趕緊完成，如此能少去舟車勞頓之苦。

文南里新里民活動中心選址在健康綠洲公園旁的停車場，規畫1樓180坪、2樓40坪，以多功能使用為設計目標，周邊更有25格汽車停車位及37格機車位。今舉行動土開工，台南市長黃偉哲、區長蕭琇華、多位市議員及里民們一同參與見證，工程預計明年4月完工。

文南里長陳清泉表示，現有的里民活動中心位在文華市場3與4樓，里民通常都要花15至20分鐘通行，有時甚至沒有停車位，里民們都一致期待活動中心趕快好。而落成啟用後，初步規畫1樓為活動場地之用，2樓做里辦公室，另長者供餐也將由3天改為5天。

市府民政局表示，全台南市649里，包含里、社區活動中心共有504處，即將落成啟用有南區郡南里及北區正覺里活動中心，目前還有新營、永康、鹽水、東區等4處里民活動中心正規畫，還有16區36里尚未有活動中心，多是借用隔壁里活動中心或里長以私人場所做為鄰里聚會處。

針對全市還有36里沒有里民活動中心，市長黃偉哲表示在任內已新建完成含正規畫設計共47座活動中心，耐震補強也有100多座，新設活動中心不分舊縣、城區，如用地取得沒有問題，工程經費盡量寬列，及早發包及早落成。未來有30多里能在任內完成規畫開工就做，如來不及相信下任市長一定會重視里民的需求，卯足全力去做。媒體更追問「有想達1里1活動中心的目標嗎？」黃偉哲回答「窮盡洪荒之力蓋活動中心」。

文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲(前左四)出席與里民們一同見證，開心合影。記者李文德 /攝影
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲(前左四)出席與里民們一同見證，開心合影。記者李文德 /攝影
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲，區長蕭琇華、多位市議員及里民們一同參與見證，記者李文德 /攝影
文南里新里民活動中心今動土開工，台南市長黃偉哲，區長蕭琇華、多位市議員及里民們一同參與見證，記者李文德 /攝影

車位

延伸閱讀

韓國瑜搶下國會龍頭 黃偉哲：不意外 期待他維持議長中立性

歷經兩年施工 南市柳營重溪橋主線年前通車

影／國會正副龍頭將揭曉 黃偉哲：未來還有四年不用太急

台南首處遊蕩犬友善暫置區開工 盼減少人犬衝突

相關新聞

台灣燈會安平燈區周六開展 60名清潔隊員接力維護環境

2024台灣燈會安平燈區將在3日開展，預計將吸引大批國內外遊客到台南旅遊觀光，為提供乾淨整潔的市容環境，南市環保局近期出...

台南文南里在地活動中心今動土 地方期盼減少舟車勞頓之苦

台南南區文南里現有里民活動中心位處文華里的文華公有市場3與4樓，但文南里民前往聚會場所最遠要花費20分鐘，更常有停車不便...

2024台灣燈會安平燈區 河光往事體驗未來科技感

台南運河畔堪稱「台灣版塞納河」，今年迎接睽違16年的台灣燈會在台南，南市文化局在安平燈區台南運河畔打造「河光往事」燈區，...

安心過好年！ 南市6項社福津貼提前2月5日入帳

台南巿政府照顧弱勢優先，今年度1月份起6項社福津貼已提前於當月10日發放，2月發放日因適逢春節連假期間，因應農曆春節連假...

台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

2024台灣燈會安平燈區2月3日即將啟燈開展，在林默娘公園的「台南400」展區，邀請原住民、客家、新住民、日本、荷蘭、印...

季節限定喜氣美景！嘉義「炮仗花夢幻花牆」橘紅花瀑吸睛

春節龍年將近，象徵討喜園藝作物炮仗花期登場，位在嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美的橘色花海綿延，花牆高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。