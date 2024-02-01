2024台灣燈會安平燈區 河光往事體驗未來科技感

台南運河畔堪稱「台灣版塞納河」，今年迎接睽違16年的台灣燈會在台南，南市文化局在安平燈區台南運河畔打造「河光往事」燈區，由5組科技藝術團隊進駐展出10件作品，將藝術手法結合AI演算科技，呈現百年運河的記憶與想像，也增添觀眾與作品互動的趣味性。

文化局表示，「河光往事」燈區主要策展團隊之一的黑川互動媒體藝術，在燈區打造4件亮眼作品《無限光景》、《河光流影》、《重光陣列》及《裂變再造》，同時規畫每小時各設有2場約3分鐘的燈光秀展演，透過燈光的交錯和重疊，喚起觀眾過往記憶，體會歲月流轉的變遷和消逝。

此外，藝術家盂施甫則創作互動裝置《說「嗨」！》，邀請觀眾揮動發光的大手打招呼，凸顯台南的年輕活力；藝術家林書瑜作品《我在這裡為你祈禱》利用廢棄雨傘骨架，組成蒲公英燈光藝術裝置，也喚起大眾對環境保護意識，而其另一件作品《粼粼》則透過運河的風力、潮汐、船隻等能量，轉動岸上粼粼的波光，相當特別。

文化局表示，台南運河在1922年動工興建，如今雖已卸下運輸的重要任務，但運河仍作為城市重要的文史象徵，此次台灣燈會安平燈區「河光往事」透過藝術與科技的導入運用，呈現運河文化的創新與交融，呼籲觀眾要記得充飽手機，一起體驗充滿震撼與前衛的光影感動。