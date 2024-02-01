安心過好年！ 南市6項社福津貼提前2月5日入帳
台南巿政府照顧弱勢優先，今年度1月份起6項社福津貼已提前於當月10日發放，2月發放日因適逢春節連假期間，因應農曆春節連假即將來臨，讓弱勢家庭安心過好年，台南巿政府社會局將再提前於2月5日發放低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助等6項社福津貼，另2月份起補助金額依消費者物價指數成長率7.34%核發，較１月份增加，社會局已主動補足差額並於2月5日同步撥入民眾帳戶。
社會局說明社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率調整，112年消費者物價指數較108年成長約7.34%，因此各項津貼依比例調整，低收入戶3項生活補助，從現行每人每月新台幣2802元至1萬1103元，調整為3008元至1萬1918元；身心障礙者生活補助從現行每人每月新台幣3772元、5065元、8836元，調整為4049元、5437元、9485元；中低收入老人生活津貼從現行每人每月新台幣3879元、7759元，調整為4164元、8329元；弱勢兒童及少年生活扶助每人每月從現行新台幣2047，調整為2197元。
社會局長盧禹璁說，6項社福津貼已於1月暫依消費者物價指數成長率7%調增基準發放，2月份起6項社福津貼將依調增後行政院主計總處公告後成長率7.34%核撥，社會局已主動補足1月份核發的差額，因2月5日撥發的6項社福津貼金額包含2月份補助款全額及1月份補助款差額，呼籲民眾留意2月份生活補助入帳情形，倘有款項入帳疑問可洽詢戶籍所在地區公所。
市長黃偉哲表示，為讓弱勢民眾提早購買年節物品，指示本府社會局及財政局提前辧理發放作業，包含原本每月15日發放的弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、0至2歲育兒津貼、特殊境遇家庭扶助，另低收入戶及中低收入戶春節慰問金等均將提早於農曆年節前之2月5日入帳。同時要求市府團隊在農曆年前對於弱勢民眾、邊緣戶及獨居長輩加強關懷，並於春節前調查個案服務需求，春節期間也要妥善調動人力，讓失能長者、身心障礙者的居家服務、喘息服務等長照服務皆能維持正常運作。
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