安心過好年！ 南市6項社福津貼提前2月5日入帳

台南巿政府照顧弱勢優先，今年度1月份起6項社福津貼已提前於當月10日發放，2月發放日因適逢春節連假期間，因應農曆春節連假即將來臨，讓弱勢家庭安心過好年，台南巿政府社會局將再提前於2月5日發放低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助等6項社福津貼，另2月份起補助金額依消費者物價指數成長率7.34%核發，較１月份增加，社會局已主動補足差額並於2月5日同步撥入民眾帳戶。

社會局說明社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率調整，112年消費者物價指數較108年成長約7.34%，因此各項津貼依比例調整，低收入戶3項生活補助，從現行每人每月新台幣2802元至1萬1103元，調整為3008元至1萬1918元；身心障礙者生活補助從現行每人每月新台幣3772元、5065元、8836元，調整為4049元、5437元、9485元；中低收入老人生活津貼從現行每人每月新台幣3879元、7759元，調整為4164元、8329元；弱勢兒童及少年生活扶助每人每月從現行新台幣2047，調整為2197元。

社會局長盧禹璁說，6項社福津貼已於1月暫依消費者物價指數成長率7%調增基準發放，2月份起6項社福津貼將依調增後行政院主計總處公告後成長率7.34%核撥，社會局已主動補足1月份核發的差額，因2月5日撥發的6項社福津貼金額包含2月份補助款全額及1月份補助款差額，呼籲民眾留意2月份生活補助入帳情形，倘有款項入帳疑問可洽詢戶籍所在地區公所。