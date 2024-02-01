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嘉義4場年節轉職徵才 釋600職缺最高薪70K

中央社／ 嘉義市1日電

勞動部嘉義@=就業中心自2月6日起舉辦4場年節轉職系列現場徵才活動，共邀31家廠商、釋出近600個工作機會、薪資最高上看70K，以協助民眾過年後順利就業。

勞動部勞發署雲嘉南分署嘉義就業中心今天發布新聞稿指出，於2月6、21、22及3月6日舉辦現場徵才活動，並邀請書法家現場揮毫，還有開運紅包免費送、年貨採買小學堂、猜燈謎、吃湯圓、舒壓按摩及抽獎活動等，邀請求職民眾踴躍參與。

嘉義就業中心表示，這次年節徵才的企業找尋設計拆圖工程師祭出月薪最高70K、中興保全的服務工程師則是開出月薪最高49K；若求職者有接送小孩，或配合家庭調整工作時間需求，麥當勞的計時服務員，則可依需求彈性調整工作時間。

此外，麥當勞也開出月薪32K起的正職服務員，民眾若想了解更多徵才資訊，可上「台灣就業通網站－徵才專區」查詢。

嘉義就業中心主任劉達源表示，勞動部為鼓勵待業民眾投入「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對旅宿業的房務人員及清潔人員、餐飲業的內外場服務人員及廚務人員，每人每月最高可領新台幣1萬3000元津貼，最長發給12個月。

勞動部 嘉義

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