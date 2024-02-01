嘉縣蓋全民運動館 標線、停車受關注

嘉義縣政府獲教育部補助1.8億元，將在水上鄉興建縣內首座全民運動館，內部有健身房、球場等，並採取委外經營，預計最快明年營運。縣府昨天於柳林國小舉辦首場促參公聽會，有議員建議羽球場與籃球場不應在同場地，球場標線交錯恐會混亂，也有議員憂停車位不足；縣府教育處表示，將檢討場地規畫。

議員翁聰賢說，全民運動館的2樓規畫6個羽球場、1個籃球場，但設在同一個空間，只是在地上畫不同球場標線，勢必無法同時使用，且標線雜亂會影響運動者，相較臨近嘉市全民運動館或健身房，若場地、設備沒有較好，收費又沒比較便宜，憂未來營運狀況。

議員江佩燁則表示，目前規畫停車格機車30格、汽車8格，憂未來停車空間不足。水上鄉代表會副主席王國智則說，現在健身房大多都有烤箱設備，希望有機會增設。

協助促參的十方都市開發顧問公司及建築師指出，規畫時曾考量烤箱設備，評估成本太高而沒有施作，目前男女淋浴各設6間應足夠，至於2樓羽球場與籃球場在同場地，初估依營運狀況將以羽球為主，籃球場則是舉辦比賽才會租借，會再檢討規畫設計。

教育處副處長顏廷育表示，將納入烤箱設備的建議，也會評估在柳林國小後方空地增設停車場。