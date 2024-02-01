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大南門62古碑趣聞多 古代就有詐騙、罕見保障女權

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
大南門公園碑林目前陳列62座古碑，是1935年日治時期重整都市時從台南各處收集來的古石碑。記者萬于甄／攝影
大南門公園碑林目前陳列62座古碑，是1935年日治時期重整都市時從台南各處收集來的古石碑。記者萬于甄／攝影

台南南門公園內的大南門碑林目前陳列62座古碑，是1935年日治時期重整都市時從台南各處收集來的古石碑，內容包括紀功碑、修建碑、墓道碑等6種，不乏當年民間趣聞，更罕見有保障女權的碑文，成為珍貴文化史料的聚集地。

南市文化局表示，南門碑林其中8件登錄一般古物，包括改建臺灣府城碑記、護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑、風神廟接官亭暨石坊圖、恭修萬壽宮碑記、萬壽宮圖、五妃墓道、嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記、嚴禁錮婢不嫁碑記。

其中嚴禁錮婢不嫁碑記是清朝台灣少數關於女性權益的古碑，由於道光年間，民間蓄養婢女社會風氣盛行，婢女絲毫沒有自主權、主人也不幫她們選擇婚配對象，官方為遏止蓄婢風氣，立碑保障人權。

另外，嚴禁惡習碑記、嚴禁棍徒藉屍嚇騙差查勒索碑記，提及嚴禁地方無賴、惡棍藉無主屍體恐嚇詐騙，讓現代人感嘆莞爾詐騙竟發跡這麼早；嚴禁竊砍竹城碑記則記載早期以竹籬增建城牆，並設3處城門，仍常有不法之徒偷挖竹筍、盜砍竹竿，導致城牆傾倒，居民懇請官方嚴令禁止，才有此碑。

文化局長謝仕淵說，石碑呈現出不同時期政權對庶民事務的管控，或對特定人士、事件的表態與紀念，能在其中發現許多常民在回應生活甚至是當權者的藝術。

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