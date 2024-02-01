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台南「大南門碑林」遭潑液 查出甘油待清理

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南大南門碑林石碑日前遭人潑灑甘油，62座古碑中有將近8成受波及，導致外觀有深淺不一的色差及痕跡。記者萬于甄／攝影
台南大南門碑林石碑日前遭人潑灑甘油，62座古碑中有將近8成受波及，導致外觀有深淺不一的色差及痕跡。記者萬于甄／攝影

台南400系列活動今年登場，中西區南門公園內、台南重要史料「大南門碑林」日前遭潑灑溶液，62件古碑有近8成受波及，導致外觀有深淺不一的色差及痕跡，還有結晶，初步分析鑑定昨出爐，確定是甘油，市府本周與學者現勘決定如何清理。文史人士呼籲加強維護措施，甚至考慮遷移以妥善保存；文化局表示，會提升巡查強度與頻率。

大南門碑林前年地震時受損，市府近期剛整修完畢開放參觀，據調查，疑為1名女子上月7日對大南門碑林的石碑潑溶液，市府人員後續巡查發現異狀，上月26日報案，警方正查緝嫌犯。文化局指出，此舉違反文化資產保存法、刑法毀損公物罪嫌。

文化局指出，事發後派人至現場採集跡證，並委由正修科技大學文物修復中心藝術修復保存科學研究室調查，不明溶液經分析鑑定為甘油，初判雖然對石碑不具立即腐蝕性及毀損危險性，仍強力譴責破壞文化資產的行為。

古都保存再生文教基金會董事詹翹認為，應讓凶嫌負擔古碑修復的費用，而南門碑林古碑量體大也多，現階段除了恢復古碑原貌外，優先要做的應是把其中8件一般古物加強防護，在考量不破壞碑林整體性之下，可將古碑加上防護罩，避免再受外力破壞或風化。

文化局表示，大南門公園碑林有其既存的歷史脈絡，後續如何強化文物保護機制、是否要移置他處收儲典藏，會進一步邀集各領域專家審慎評估，未來也將強化古蹟場館及所轄空間安全管理機制，並提升巡查強度與頻率。

文化局 文化資產

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