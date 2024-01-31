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2024台灣燈會在台南 南光高中點燈掛大燈籠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
響應2024台灣燈會在台南， 新營南光高中校門口高掛大燈籠，晚間舉行點燈儀式。記者謝進盛／攝影
響應2024台灣燈會在台南， 新營南光高中校門口高掛大燈籠，晚間舉行點燈儀式。記者謝進盛／攝影

台南市新營南光高中今晚舉辦另類點燈儀式，校門口兩側懸掛39顆班級祈福燈籠及2顆直徑2.5公尺、高1.8公尺的大燈籠，在春節前夕，傳遞祝福。

2024台灣燈會在台南，相關宣傳活動如火如荼展開，校方日前籌備這項點燈活動響應，晚間點燈儀式邀請新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、興業里里長蔡利發、家長會會長張國賓等人，參與點燈祈福儀式，後由南光高中甫獲112學年度傳統藝術「特優」的太鼓隊表演曲目「勁鼓慶豐年」，學生們精神抖擻，獲得滿滿掌聲。

南光高中校長張添唐說，校門口懸掛兩顆直徑2.5公尺、高1.8公尺的大燈籠，由樂墨書法學會理事長楊玉秀書寫「台灣台南、平安喜樂」，傳遞祝福，

在校門口兩側還懸掛39顆班級祈福燈籠，特別的是，每顆燈籠書寫學校各班級導師姓名其中一個字，彰顯各班獨特風采。校園後門特別製作一面燈籠牆，請學習書法的學員書寫呈現台灣22個縣市名稱，宛如一張台灣地圖，表達為全台灣祈福與祝願，歡迎民眾來賞燈、打卡。

響應2024台灣燈會在台南， 新營南光高中校門口高掛大燈籠，晚間舉行點燈儀式。記者謝進盛／攝影
響應2024台灣燈會在台南， 新營南光高中校門口高掛大燈籠，晚間舉行點燈儀式。記者謝進盛／攝影
校門口兩側還懸掛39顆班級祈福燈籠，特別的是，每顆燈籠書寫學校各班級導師姓名其中一個字，彰顯各班獨特風采。記者謝進盛／攝影
校門口兩側還懸掛39顆班級祈福燈籠，特別的是，每顆燈籠書寫學校各班級導師姓名其中一個字，彰顯各班獨特風采。記者謝進盛／攝影
在校門口兩側還懸掛39顆班級祈福燈籠，特別的是，每顆燈籠書寫學校各班級導師姓名其中一個字，彰顯各班獨特風采。記者謝進盛／攝影
在校門口兩側還懸掛39顆班級祈福燈籠，特別的是，每顆燈籠書寫學校各班級導師姓名其中一個字，彰顯各班獨特風采。記者謝進盛／攝影

台南 台灣燈會

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