快訊

陸宣布改變M503航路 外交部要求協商「否則後果自負」

家長們的哀號聽到了！巧連智承諾如期出刊 巧虎再陪孩子一年

肯德基蛋撻變貴了！6款品項調漲 蛋撻、脆雞最多貴7元

台南酒駕防制警政署評比第一 市府：多管齊下收效

中央社／ 台南31日電
台南市長黃偉哲。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲翻攝
台南市長黃偉哲。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲翻攝

台南市警察局今天獲內政部警政署表揚112年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名，市府指出，台南市多管齊下防制酒駕漸顯成效，也是連續3年獲六都評比第一。

根據台南市警察局發布新聞稿，副局長王文澤今天出席由內政部警政署與台灣酒駕防制社會關懷協會共同辦理的防制酒駕年度宣傳記者會，宣示台南警方貫徹酒駕防制決心，並代表獲頒內政部警政署112年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名榮譽。

台南市警察局指出，台南市112年取締酒後駕車案件共6468件，警方除溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，並盤點轄內飲酒場所周邊道路，及易發生酒後駕車熱點與高發時段，作為酒後駕車防制勤務規劃重點。

警方表示，同時加強要求飲酒處所業者務必向顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施，在多管齊下、強化酒駕取締防制下，相關工作漸顯成效，台南市警察局連續3年獲得內政部警政署「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比六都第一。

台南市警察局指出，市長黃偉哲上任後一再強調酒駕零容忍，涉及公共安全的事，絕不能視而不見，應積極執法，竭盡所能杜絕酒駕事故發生；春節將屆，民眾尾牙飲宴機會提高，呼籲民眾切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，以免遭取締受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台南

延伸閱讀

歲末年終防制酒駕 警醫協攜手宣示全面打擊

連續4次酒駕拒測！男挨罰180萬元入獄服刑中 祖傳地30坪遭法拍

入監服刑罰單還是要繳… 台南分署酒駕專案873萬入庫

台中男酒駕被罰19萬元…罰單拖3年不繳 因1物被扣全繳

相關新聞

日本水戶市長拜會黃偉哲 與台南市預計今年完成締盟

日本茨城縣水戶市長高橋靖一行今天到台南市政府拜會市長黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。台南近...

雲林縣政府指中央無預警砍補助 文化部：支持不曾手軟

雲林縣政府今日發布新聞稿指出，「中央無預警砍補助」。評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫皆由專...

嘉市議員地下道遭襲 地下道是否裝監視器引起討論

嘉義市議員林煒軒本月28日在嘉義市世賢路地下道遭遇襲擊事件，因為雙方都沒有行車紀錄器，地下道也沒有監視系統，事後各說各話...

獨居長者行動不便難除舊布新 公所、替代役男關懷大掃除

農曆春節將至，許多民眾會依傳統習俗執行大掃除，但社會上有不少角落僅有獨居長者獨立完成，不過身體不便下有些高處或不可觸及的...

建廟逾300年無宮誌紀錄歷史 拱範宮啟動宮誌編寫

國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，但缺乏完整宮誌紀錄，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟...

嘉義縣全民運動館年底完工 議員建議綜合球場標線改善

嘉義縣獲教育部補助1.8億元，在水上鄉興建第一座全民運動館，預計今年底完工，內部健身房、球場等將委外經營，縣府今在柳林國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。