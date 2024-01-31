台南酒駕防制警政署評比第一 市府：多管齊下收效

台南市警察局今天獲內政部警政署表揚112年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名，市府指出，台南市多管齊下防制酒駕漸顯成效，也是連續3年獲六都評比第一。

根據台南市警察局發布新聞稿，副局長王文澤今天出席由內政部警政署與台灣酒駕防制社會關懷協會共同辦理的防制酒駕年度宣傳記者會，宣示台南警方貫徹酒駕防制決心，並代表獲頒內政部警政署112年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第一名榮譽。

台南市警察局指出，台南市112年取締酒後駕車案件共6468件，警方除溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，並盤點轄內飲酒場所周邊道路，及易發生酒後駕車熱點與高發時段，作為酒後駕車防制勤務規劃重點。

警方表示，同時加強要求飲酒處所業者務必向顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施，在多管齊下、強化酒駕取締防制下，相關工作漸顯成效，台南市警察局連續3年獲得內政部警政署「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比六都第一。

台南市警察局指出，市長黃偉哲上任後一再強調酒駕零容忍，涉及公共安全的事，絕不能視而不見，應積極執法，竭盡所能杜絕酒駕事故發生；春節將屆，民眾尾牙飲宴機會提高，呼籲民眾切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，以免遭取締受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康