日本水戶市長拜會黃偉哲 與台南市預計今年完成締盟

日本茨城縣水戶市長高橋靖一行今天到台南市政府拜會市長黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。台南近來與茨城縣交流密切，高橋靖市長一直盼兩市能締盟，今天造訪台南與市長黃偉哲討論雙方交流及締盟細節，預計於今年完成締盟。

黃偉哲表示，台南跟水戶因飛虎將軍廟串起深厚的緣分，去年雙方在學生的躲避球交流上有目共睹，期盼透過接下來的締盟能擴大更多方面的交流，也盼將水戶市介紹給更多台南市民認識，更希望未來有機會實際造訪水戶市。今年恰逢台南400，將有台灣燈會、蘭展、日台交流高峰會等一系列活動，邀請貴再來台南共襄盛舉。

黃偉哲也指出，台南在2016年2月經歷很嚴重的大地震，感謝當時高橋市長、袴塚孝雄議員造訪台南時，為地震捐款賑災，而對於今年初發生於日本能登半島的大地震，台南市也發起募款，台日彼此關懷，期望災區居民能夠早日恢復正常生活，

高橋靖市長表示，很感謝去年台南市對於水戶市國小躲避球隊的歡迎，也衷心感謝台南市長、議長對於能登半島地震的援助。這次是睽違八年造訪台南，這兩天參訪市區，感受到台南是一座充滿活力城市。而今早到飛虎將軍廟參拜，了解到台南市民對於飛虎將軍的敬重，未來也希望介紹飛虎軍將給更多水戶市民認識。

水戶市3年前開始採用台灣的香蕉作為學校營養午餐，大受好評，今年將再引進台灣鳳梨，希望透過締盟之後，未來可以專門採用台南高品質的鳳梨與芒果，也希望未來除了躲避球交流，更能有其他運動間的交流。