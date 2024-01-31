5G新科技績優學校台南搶第一 以共學達元宇宙教學的亮點

台南市推動教育部5G新科技學習示範學校計畫，全國國中小152所學校評選出爐，共選出12所績優學校，台南市土城國小、後甲國中脫穎而出，也是全國唯一有2校入選的縣市。另，教育部生生用平板政策的普及推廣上，載具使用率也是6都第1名。市長黃偉哲表示，將持續向中央爭取更多5G新科技計畫，實踐「數位新世代 學習新3C」的數位教育願景。

教育局長鄭新輝說，新興數位科技導入教學，已成為目前教育的重要發展趨勢，因應5G新科技通訊網路世代，南市有12所學校申請此計畫，應用VR等新興科技融入教學，再加上教育部既有「生生用平板」專案教學，有助於培養學生自主學習能力。南市將持續鼓勵教師運用新科技教學模式，解決傳統課堂中無法呈現的學習內容，引領學生理解抽象的概念，增加學生學習動機，成為課室學習的主人。

土城國小校長李貞慧與主任莊久賢、林慧清、組長陳孟琪及老師謝劼霖，推動食魚文化「鱻魚之龍爭虎鬥」元宇宙課程，以龍虎石斑魚為教學內容進行四學策略，邀請夥伴學校三股國小在元宇宙上跨校教學，教師在元宇宙平台建立學習架構，學生在課前自學、組內共學以及組間共學間，學習知識與技能的學習。

後甲國中團隊則由校長陳瑞榮、主任施怡菁、組長鄭盛南、胡維娟及老師潘奕達推動「原子結構教學」元宇宙課程，透過虛擬實境技術，讓學生身歷其境學習體驗，同時突破時空的限制，讓學生能夠在不同的時空環境中學習，增強學習的深度及廣度，有效提升學習成效。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，5G 新科技於教學上的應用，透過新科技設備串聯於教室現場，讓教育應用更多元，當師生使用具有數位身分的元宇宙平台時，能讓不同數位身分互動交流，並以文字、圖像、語音或課間互動討論等形式，達到多人共同交流的效果，也是元宇宙教學的亮點。