日本水戶市長高橋靖拜會黃偉哲 預定2024與台南締盟

日本茨城縣水戶市長高橋靖今天拜會台南市長黃偉哲，討論雙方交流及締盟細節，兩市預定今年完成締盟。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市與日本茨城縣近來交流密切，高橋靖今天拜會黃偉哲，期盼水戶市與台南市締盟。

黃偉哲表示，台南市與水戶市因飛虎將軍廟串起深厚緣分，雙方學生去年透過躲避球交流，他希望雙方締盟擴大交流，也盼有機會造訪水戶市。

高橋靖則感謝台南府會首長援助日本能登半島強震，他這2天參訪市區，感受台南是座充滿活力的城市；他也到飛虎將軍廟參拜，了解市民對飛虎將軍的敬重，希望未來介紹飛虎將軍給水戶市民認識。

市府表示，水戶市3年前開始採用台灣香蕉作為學校營養午餐，大受好評，今年將再引進台灣鳳梨，雙方締盟後，希望專門採用台南鳳梨及芒果，且增進其他運動交流。

水戶市位於茨城縣中部，人口26萬人，茨城縣廳所在，也是水戶德川家發源地，以水戶黃門聞名，擁有賞梅著名的日本三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」。水戶市因是台南飛虎將軍廟主神「杉浦茂峰」（Sugiura Shigemine）故鄉而開啟與台南的交流。