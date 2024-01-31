藝文住宿新體驗 台灣意象書法館即日起提供住宿

由廢校多年的台南白河崎內國小改造台灣意象書法館，近日新增提供旅客住宿，春節將近，將在2月10日大年初一上午8點安排書法藝術表演，邀請遊客感受不一樣新春藝文氣息。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處為活化空間再利用，委託在地藝術家陳世憲團隊進駐，成立台灣意象書法館，園區內除展示各種書法藝術作品外，還有不同主題的藝文套房。

書法館內除能參觀書法藝術展外，本月拿到南市府旅館登記證，即日起提供旅客住宿體驗服務，陳世憲說，目前園區內共有8間雙人套房、2間四人套房及3間通鋪房，每一間套房皆有不同展覽主題，如以白河在地荷花為主題的「蓮房」；以台語「紅媠黑大範」為主軸的「大範房」，整體房間展示黑色調性主題的藝術作品。

除此之外還有「時光房」、「親愛房」、「冠軍房」、「品茶房」、「文房」、「禮房」、「青春房」、「活力房」、「奮進房」等各式各樣的主題房間，等著喜愛藝文氣息的遊客來開箱。

西拉雅風管處管長徐振能也說，台灣意象書法館周邊旅遊資源豐富，向南可至關子嶺體驗泥漿溫泉、品嚐特色美食，向西可騎乘自行車漫遊玉豐綠色隧道、林初埤木棉花道，向東可銜接台3線至嘉義中埔地區，提供遊客多元而豐富的遊程選擇。

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由廢校多年的台南白河崎內國小改造台灣意象書法館，近日新增提供旅客住宿。圖／西拉雅國家風景區管理處提供