增色台南400 南光高中特色燈籠展為全台灣祈福
位於台南市新營區的南光高中響應台南400及台灣燈會在台南活動，今天起在校門口懸掛2顆直徑2.5公尺大燈籠，後門也設置燈籠牆，以書法寫上22縣市名稱，為全台灣祈福。
南光高中校長張添唐告訴中央社記者，透過這次燈區裝置，希望能為台南400活動增色，也期許活動能成為學校及社區共同參與的文化盛事。
張添唐表示，校門口懸掛的2顆大燈籠上，由樂墨書法學會理事長楊玉秀書寫「臺灣臺南」和「喜樂平安」，傳遞對於全校師生和這塊土地的祝福，校門口兩側懸掛39顆班級祈福燈籠，每顆都由楊玉秀指導的學員書寫各班級導師姓名其中1個字，彰顯各班獨特風采。
他說，校園後門還有1面燈籠牆，分別以書法寫上台灣22個縣市名稱，宛如1張台灣地圖，表達為全台灣祈福與祝願，同時讓造訪新營外地民眾能在自己所居住縣市名稱的燈籠前合影，為燈會增添熱鬧氛圍。
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