快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建廟逾300年無宮誌紀錄歷史 拱範宮啟動宮誌編寫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟動宮誌編篡。記者陳雅玲／攝影
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟動宮誌編篡。記者陳雅玲／攝影

國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，但缺乏完整宮誌紀錄，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟動宮誌編篡。

拱範宮主委張克中表示，拱範宮建廟將屆340周年，自清康熙24年（西元1685年）純真禪師詣請湄洲朝天閣正六媽自麥寮海豐港登陸，媽祖靈驗事蹟即在地方口耳相傳不斷，香火傳播台灣海內外，2012年經文化部指定為國定古蹟，耗時7年修復。

拱範宮歷史悠久，卻缺乏完整歷史紀錄，今在縣府民政處長蕭德恕見證下，與雲林科技大學簽署產學合作，雲科大台灣寺廟文化研中心主任謝瑞隆表示，媽祖信仰已被聯合國科教文組織審議列為「世界非物質文化遺產」，麥寮拱範宮的歷史源流、香火傳播、廟體建築規模與北港朝天宮齊名，都是觀察世界媽祖文化的重要載點。

謝瑞隆表示，未來將與拱範宮合作編纂拱範宮誌，調查台灣各地拱範宮的分香宮廟，舉辦拱範宮老照片徵集以及座談會等，展現這座國際級媽祖信仰中心的文化內涵。

張克中表示，拱範宮媽祖受麥寮、崙背、褒忠、東勢、台西等5鄉、36村信徒世代供奉，香火鼎盛，期待未來編修宮誌完成後，可彰顯拱範宮開山媽祖的歷史定位，傳承台灣媽祖文化。

國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史。記者陳雅玲／攝影
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史。記者陳雅玲／攝影
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟動宮誌編篡。記者陳雅玲／攝影
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟動宮誌編篡。記者陳雅玲／攝影

媽祖 國定古蹟 雲林

延伸閱讀

捷運三鶯線台北大學、媽祖田站招商 估引資77億

基督徒蕭美琴行鞠躬三拜禮參拜白沙屯媽祖 廟方這麼說

國定古蹟 唯一奉祀湄洲媽祖神尊 鹿港天后宮 新春祈福保安康

三鶯線北大、媽祖田站招商 引資77億元打造3.7萬坪大樓

相關新聞

建廟逾300年無宮誌紀錄歷史 拱範宮啟動宮誌編寫

國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，但缺乏完整宮誌紀錄，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟...

嘉市議員地下道遭襲 地下道是否裝監視器引起討論

嘉義市議員林煒軒本月28日在嘉義市世賢路地下道遭遇襲擊事件，因為雙方都沒有行車紀錄器，地下道也沒有監視系統，事後各說各話...

雲林縣政府指中央無預警砍補助 文化部：支持不曾手軟

雲林縣政府今日發布新聞稿指出，「中央無預警砍補助」。評審委員會召集人、文化部政務次長李靜慧表示，文化部各項補助計畫皆由專...

獨居長者行動不便難除舊布新 公所、替代役男關懷大掃除

農曆春節將至，許多民眾會依傳統習俗執行大掃除，但社會上有不少角落僅有獨居長者獨立完成，不過身體不便下有些高處或不可觸及的...

嘉義縣全民運動館年底完工 議員建議綜合球場標線改善

嘉義縣獲教育部補助1.8億元，在水上鄉興建第一座全民運動館，預計今年底完工，內部健身房、球場等將委外經營，縣府今在柳林國...

嘉義市年貨大街周六熱鬧登場 連續4天萬元現金天天抽

嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動，活動期間到嘉義市中央廣場不但全區免費入場，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。