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建廟逾300年無宮誌紀錄歷史 拱範宮啟動宮誌編寫
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮是國內知名媽祖廟，建廟已有300多年歷史，但缺乏完整宮誌紀錄，今與雲林科技大學簽署產學合作，將啟動宮誌編篡。
拱範宮主委張克中表示，拱範宮建廟將屆340周年，自清康熙24年（西元1685年）純真禪師詣請湄洲朝天閣正六媽自麥寮海豐港登陸，媽祖靈驗事蹟即在地方口耳相傳不斷，香火傳播台灣海內外，2012年經文化部指定為國定古蹟，耗時7年修復。
拱範宮歷史悠久，卻缺乏完整歷史紀錄，今在縣府民政處長蕭德恕見證下，與雲林科技大學簽署產學合作，雲科大台灣寺廟文化研中心主任謝瑞隆表示，媽祖信仰已被聯合國科教文組織審議列為「世界非物質文化遺產」，麥寮拱範宮的歷史源流、香火傳播、廟體建築規模與北港朝天宮齊名，都是觀察世界媽祖文化的重要載點。
謝瑞隆表示，未來將與拱範宮合作編纂拱範宮誌，調查台灣各地拱範宮的分香宮廟，舉辦拱範宮老照片徵集以及座談會等，展現這座國際級媽祖信仰中心的文化內涵。
張克中表示，拱範宮媽祖受麥寮、崙背、褒忠、東勢、台西等5鄉、36村信徒世代供奉，香火鼎盛，期待未來編修宮誌完成後，可彰顯拱範宮開山媽祖的歷史定位，傳承台灣媽祖文化。
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