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嘉義縣全民運動館年底完工 議員建議綜合球場標線改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，將設置健身房、瑜伽教室及綜合球場等空間。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，將設置健身房、瑜伽教室及綜合球場等空間。示意圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣獲教育部補助1.8億元，在水上鄉興建第一座全民運動館，預計今年底完工，內部健身房、球場等將委外經營，縣府今在柳林國小舉辦首場促參公聽會。議員翁聰賢建議，羽球場與籃球場不應在同場地，球場標線交錯會很混亂；縣府教育處表示，將檢討場地規畫。

議員翁聰賢說，全民運動館2樓規畫6個羽球場、1個籃球場，但設置在同一個空間，只是在地上畫不同球場標線，未來勢必無法同時使用，且標線雜亂會影響運動者，相較臨近嘉義市全民運動館及健身房，若場地、設備沒有比較好，收費又沒比較便宜，憂未來營運狀況。

代表會副主席王國智說，現在健身房大多都有烤箱設備，運動後能消除疲勞，希望有機會增設。議員江佩燁說，目前規畫停車格機車30位、汽車8位，憂未來停車空間不足。副處長顏廷育表示，將納入烤箱設備建議，也會評估在柳林國小後方空地增設停車場。

十方都市開發顧問有限公司及建築師指出，規畫時曾考量烤箱設備，但評估成本太高，沒有設計施作，目前男女淋浴各設置6間應足夠；2樓綜合球場規畫羽球場與籃球場在同場地，初估依營運狀況將以羽球為主，籃球場則是舉辦比賽才會租借，會再檢討規畫設計。

縣府教育處表示，全民運動館ROT案委由十方都市開發顧問有限公司協助促參，場館內有健身房、瑜珈教室、飛輪教室、綜合教室（桌球教室）、多功能教室（銀髮課程教室）、綜合多功能球場（羽球場、籃球場），預計今年底完工，盼場館落成後同時啟動委外營運招商，預計最快明年正式啟用營運。

嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，將設置健身房、瑜伽教室及綜合球場等空間。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，將設置健身房、瑜伽教室及綜合球場等空間。示意圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，1樓將設置健身房、瑜伽教室等空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，1樓將設置健身房、瑜伽教室等空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，2樓將設置羽球場及籃球場的綜合球場。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第一座全民運動館預計今年底完工，2樓將設置羽球場及籃球場的綜合球場。記者黃于凡／攝影

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