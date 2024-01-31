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嘉義市年貨大街周六熱鬧登場 連續4天萬元現金天天抽

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動，活動期間到嘉義市中央廣場不但全區免費入場，消費滿300元還可參加消費滿額好康雙重抽，天天現場抽萬元現金。2月6日還有最終加碼獎，有機會把iPhone 15PLUS、電動滑板車、圓頂帳篷等獎項抱回家。

市長黃敏惠表示，這幾年嘉義市店面進行形象改造、品牌升級與視覺設計，令大家充分體驗到嘉義市滿滿的創新能量，2月3日至2月6日，連續4天，邀請大家到嘉義市中央廣場，一同感受過年熱鬧滾滾、圍爐的氣氛。

建設處長田長沛表示，嘉義市這個「大灶腳」服務廣及南彰化到北台南的民眾，不僅是雲嘉南的觀光休閒消費中心，更要成為台灣的新都心。嘉義市年貨大街廣邀排隊名店，齊聚中央廣場，市民準備年貨不用四處奔走，各式各樣的年菜及豐富的新鮮食材任君挑選，絕對讓大家一次逛個過癮、買得齊全，一起豐盛過好年。

市府上午年貨大街宣傳記者會，攤商代表「新北平婚宴餐廳」創辦人吳崇榮，與市長黃敏惠現場料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」，煮熟轉紅的蝦子象徵即將來臨的新年將好運連連。

建設處表示，年貨大街聯手50家以上攤商推出多款優惠年節商品、限量款商品，包含年貨、年菜到伴手禮等各種類型的人氣品牌應有盡有；活動期間民眾只要現場於1攤位累積消費滿300元以上，即可獲得1張摸彩券，單筆消費最多獲得10張摸彩券，憑摸彩券至活動服務台，即可參加雙重抽獎。

第一重現場滿額抽，1張摸彩券限抽1次，最大獎1萬元現金。摸彩券收執聯投入摸彩箱，即可參加第二重2月6日最終好禮大摸彩。更多好康活動，至2024嘉義市年貨大街官網查詢。

嘉義市長黃敏惠（右）與大廚吳崇榮現場料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）與大廚吳崇榮現場料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右四）與大廚吳崇榮（左三）現場料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右四）與大廚吳崇榮（左三）現場料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動。記者李宗祐／攝影

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