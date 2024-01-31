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首座遊蕩犬友善暫置區在仁德 今動土開工拚7月底啟用

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德遊蕩犬友善暫置區占地1公頃左右，市府斥資2000萬打造共規畫6區，預計收容量達300隻左右，預計7月底完工啟用。記者李文德／攝影
仁德遊蕩犬友善暫置區占地1公頃左右，市府斥資2000萬打造共規畫6區，預計收容量達300隻左右，預計7月底完工啟用。記者李文德／攝影

根據農業部2022年統計，台南市遊蕩犬共計1萬1373隻，其收容更是地方長年來想解決的問題，在地方與中央共同合作下，台南仁德區迎來全國首座針對遊蕩犬的友善暫置區，今舉行動土祈福儀式，預計7月底完工啟用。

仁德遊蕩犬友善暫置區選址在成功里台86線快速道路下方五穴宮旁的台糖林地，占地1公頃左右。市府承租此地斥資2000萬打造，園區共規畫6區，設置100個狗屋，讓安置的遊盪犬在開放空間活動，預計收容量能達300隻左右，工期大約半年完成。今市府舉行動土開工，以小而美的祈福儀式取代大型動土，立委陳亭妃、市議員吳禹寰、陳怡珍與地方人士一同上香祝禱工程順利。

動保處副處長洪振凱表示，流浪動物收容所被視為鄰避設施，市府極力推動相關收容處，光是去年就會勘超過70點，最後大多地方保持反對意見而暫緩。成功里此處的友善暫置區，是地方里長協助在鄰里之間奔走，由下而上從地方、市府、中央共同順利推動促成。動保處表示，此安置區將會先以仁德區不可回置犬為主，安置在此後經過行為評估、訓練，再開放民眾認養，另當地若無暫置需求可轉型為寵物公園，可謂全國首座針對遊蕩犬的友善暫置區。

成功里長鄭晴而表示，里內有許多空地成為民眾棄養犬隻的選擇，隨之而來的追逐人車、亂咬垃圾等問題不斷發生，經過地方、公所、市府及中央共同努力，終於能看見安置遊蕩犬的一道曙光，許多里民們都期待能夠啟用，降低當地問題。

立委陳亭妃表示，中央和地方做了最佳搭配才順利促成此樁美事，未來其他區若有相關需求，此地成功安置的模式也能複製，有助解決國內遊蕩犬問題。陳還說，未來將與台糖公司協調關於承租此地的相關措施，畢竟這是公益性的設施並非營利，每年不應付高額租金做公益，如此就失去意義。

仁德遊蕩犬友善暫置區今動土，市議員陳怡珍（右起）、吳禹寰、立委陳亭妃等人上香祈福工程順利。記者李文德／攝影
仁德遊蕩犬友善暫置區今動土，市議員陳怡珍（右起）、吳禹寰、立委陳亭妃等人上香祈福工程順利。記者李文德／攝影
仁德遊蕩犬友善暫置區選址在成功里台86線快速道路下方五穴宮旁的台糖林地，占地1公頃左右，台南市府承租此地斥資2000萬打造。記者李文德／攝影
仁德遊蕩犬友善暫置區選址在成功里台86線快速道路下方五穴宮旁的台糖林地，占地1公頃左右，台南市府承租此地斥資2000萬打造。記者李文德／攝影

陳亭妃 台南 流浪動物 動物收容所

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