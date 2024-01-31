嘉義太保擬續徵工地臨時稅 代表會決議提案不排審

嘉義縣太保市課徵工地臨時稅，每年約為市庫進帳800萬元稅收，近期嘉義高鐵特定區、縣治特區快速發展，許多大型建案落腳，預估稅收可達1500萬元，但今年續徵遭代表會6比5否決，代表吳宏哲今再提臨時動議盼課稅，但最終決議提案不排審，場面再度火爆。

據了解，嘉義科學園區確定落腳前後，就有多間建商洽談土地興建，其中以清景麟建築團隊速度最快，目前推出2建案都完銷，第3建案3月29日將公開檔期，另外還有嘉義、台南的兩家建商取得土地，以及華泰名品城以地上權50年插旗，台糖目前釋出土地幾乎都已被圈定。

代表林淑勉日前提議刪除工地臨時稅，增加廠商投資意願促進發展，代表官汝濃、龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰表決刪除，代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田、周玉岸表決保留，覆議後經主席葉俊男裁決，決議今年課徵原稅率10%工地臨時稅，且明年起不再課徵。

代表吳宏哲不滿上次決議，今天臨時會再提臨時動議。吳宏哲說，工地臨時稅攸關太保未來發展，不論誰接任市長都要推動，不應有有太多政治立場介入，希望大家都表決支持通過，若刪除後稅收就無法再重來，大人、小孩福利恐消失，太保市財源不該被刪除。

葉俊男說，工地臨時稅是財政困難時制定，鄭淑分持續宣傳公所無負債、財政充盈，若再課稅恐降低廠商投資意願，也會阻礙地方發展，憂減少正常合法稅收以及工作機會，若認為刪除歲入違反地方制度法第72條及財政紀律法第5條，建議可向上級機關函請撤銷決議。

市長鄭淑分今早原要參加喪家點主，但為在臨時動議討論工地臨時稅，留在代表會爭取，期間代表周玉岸發言希望鄭淑分補充說明，經主席葉俊男裁示，鄭無需補充說明。鄭淑分說，整場臨時會多次舉手，但都沒能有機會講話，希望下次能有發表意見機會。

代表會秘書郭重信說，代表會日前覆議案通過工地臨時稅依原本稅率10分之1徵收，預計3月1日起開始徵收到今年年底，但需經公所公告才能實施，而公所認為「減少徵收比例」違反地方財政紀律法，已函式到縣府請內政部解釋。

最後代表會針對吳宏哲提案「是否排審工地臨時稅」投票，結果為代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田、周玉岸贊同排審；代表官汝濃、龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰等人反對，認為應等內政部函釋後再排審續徵工地臨時稅提案，葉俊男裁示待內政部函釋再排審。