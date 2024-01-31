快訊

高檔超市竄改食材效期被抓包 前立委鍾紹和兒子被法辦

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

周日「立春」8大禁忌！剪髮、追劇都不行 做了當心衰整年

嘉義太保擬續徵工地臨時稅 代表會決議提案不排審

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市的高鐵特定區周圍多為台糖土地，近年受嘉義科學園區帶動發展快速。圖／聯合報系資料照
嘉義縣太保市的高鐵特定區周圍多為台糖土地，近年受嘉義科學園區帶動發展快速。圖／聯合報系資料照

嘉義縣太保市課徵工地臨時稅，每年約為市庫進帳800萬元稅收，近期嘉義高鐵特定區、縣治特區快速發展，許多大型建案落腳，預估稅收可達1500萬元，但今年續徵遭代表會6比5否決，代表吳宏哲今再提臨時動議盼課稅，但最終決議提案不排審，場面再度火爆。

據了解，嘉義科學園區確定落腳前後，就有多間建商洽談土地興建，其中以清景麟建築團隊速度最快，目前推出2建案都完銷，第3建案3月29日將公開檔期，另外還有嘉義、台南的兩家建商取得土地，以及華泰名品城以地上權50年插旗，台糖目前釋出土地幾乎都已被圈定。

代表林淑勉日前提議刪除工地臨時稅，增加廠商投資意願促進發展，代表官汝濃、龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰表決刪除，代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田、周玉岸表決保留，覆議後經主席葉俊男裁決，決議今年課徵原稅率10%工地臨時稅，且明年起不再課徵。

代表吳宏哲不滿上次決議，今天臨時會再提臨時動議。吳宏哲說，工地臨時稅攸關太保未來發展，不論誰接任市長都要推動，不應有有太多政治立場介入，希望大家都表決支持通過，若刪除後稅收就無法再重來，大人、小孩福利恐消失，太保市財源不該被刪除。

葉俊男說，工地臨時稅是財政困難時制定，鄭淑分持續宣傳公所無負債、財政充盈，若再課稅恐降低廠商投資意願，也會阻礙地方發展，憂減少正常合法稅收以及工作機會，若認為刪除歲入違反地方制度法第72條及財政紀律法第5條，建議可向上級機關函請撤銷決議。

市長鄭淑分今早原要參加喪家點主，但為在臨時動議討論工地臨時稅，留在代表會爭取，期間代表周玉岸發言希望鄭淑分補充說明，經主席葉俊男裁示，鄭無需補充說明。鄭淑分說，整場臨時會多次舉手，但都沒能有機會講話，希望下次能有發表意見機會。

代表會秘書郭重信說，代表會日前覆議案通過工地臨時稅依原本稅率10分之1徵收，預計3月1日起開始徵收到今年年底，但需經公所公告才能實施，而公所認為「減少徵收比例」違反地方財政紀律法，已函式到縣府請內政部解釋。

最後代表會針對吳宏哲提案「是否排審工地臨時稅」投票，結果為代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田、周玉岸贊同排審；代表官汝濃、龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰等人反對，認為應等內政部函釋後再排審續徵工地臨時稅提案，葉俊男裁示待內政部函釋再排審。

嘉義 內政部

延伸閱讀

天冷保暖...嘉義民雄傳未滿月男嬰毛毯蓋頭臉 不幸窒息亡

號稱「瀨戶內的夏威夷」！周防大島成日本熱門移居地 有錢人聚集稅收暴增近七倍

嘉縣太保市代表會兩派對立 為刪「歲入」再爆肢體衝突

越南男來台旅遊「跳機」隔天就到工地報到

相關新聞

看不懂？台南這處危險路口劃「紅框十字線」 交通局解答

台南市歸仁區保興街、民權6街路口劃設有全市唯一的「紅框十字線」，配合被稱為專制「山道猴子」的楔形標線，但用路人乍見之下看...

首座遊蕩犬友善暫置區在仁德 今動土開工拚7月底啟用

根據農業部2022年統計，台南市遊蕩犬共計1萬1373隻，其收容更是地方長年來想解決的問題，在地方與中央共同合作下，台南...

嘉義市年貨大街周六熱鬧登場 連續4天萬元現金天天抽

嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動，活動期間到嘉義市中央廣場不但全區免費入場，消...

台南大南門碑林遭潑不明溶液 檢驗結果今出爐

在台南400時刻，台南大南門碑林石碑日前卻遭人潑灑不明溶液，62件古碑中，有將近8成受波及，導致古碑外觀有深淺不一的色差...

嘉義太保擬續徵工地臨時稅 代表會決議提案不排審

嘉義縣太保市課徵工地臨時稅，每年約為市庫進帳800萬元稅收，近期嘉義高鐵特定區、縣治特區快速發展，許多大型建案落腳，預估...

嘉縣朴子市大鄉里集會所落成啟用 打造全齡共享場域

嘉義縣朴子市大鄉里活動中心老舊、空間不足，市公所向內政部爭取400萬元補助，再加上自籌款共1168萬元，新建大鄉里集會所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。