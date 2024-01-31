看不懂？台南這處危險路口劃「紅框十字線」 交通局解答

台南市歸仁區保興街、民權6街路口劃設有全市唯一的「紅框十字線」，配合被稱為專制「山道猴子」的楔形標線，但用路人乍見之下看不懂，台南市交通局表示，因這一帶路口不易設置交通號誌燈，特別借鏡日本「非號誌路口」的警示標線，希望改善車禍發生率。

有別於路口常見的停、慢，台南市歸仁區這處路口是一個紅色口裡面十字，很像紅十字的造型，主要是因該處沒有紅綠燈，但經常發生相撞車高，被列為危險路口，交通局會勘後，因該處屬巷道車流量較少，評估暫未達到設置號誌標準，故採用路口提醒方式來辦理改善。

交通局說，路面標線也不是隨意劃設，這是借鏡日本「非號誌路口」的警示標線，結合「楔形標線」在視覺上感覺到路寬縮減，達到汽機車駕駛到路口會自動減速，路口改善後，交通局初步分析比較前後2個月的事故資料，採用事故嚴重程度分析整體事故當量值下降達75%，有其成效，未來會評估持續精進該類標線繪設型式並納入其它適合路口來試辦。

台南市道安會報昨天也指出，根據交通部最新統計資料，去年11月份30日死亡人數減少16人為全國最多，其中機車事故減少8人、高齡事故減少6人、行人事故減少5人；1至11月累計較去年同期減少8人(減幅2.9%)，顯示經本市道安團隊努力下，事故嚴重度已有效控制，今年目標是事故死亡率下降5%（111年度死亡人數306人）。

交通局表示，去年已完成5條易肇事改善路段，包括北區小東路(北門路至東光路)、北區成功路(金華路至站前圓環)、安南區安和路1段(府安路至培安路)、北區長榮路5段(公園路至開元路)、中西區府前路1段(西門路至東門圓環)；5處易肇事改善路口，有東區「東寧路與勝利路口」、永康區「中華路與中正南路口」、永康區「中華路與中央路口」、南區「大成路1段與國民路口」、永康區「中華路、南台街口」，今年持續推動，包括增設左轉車道、圓環等特殊道路路型改善、校園通學環境改善等。