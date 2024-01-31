快訊

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

周日「立春」8大禁忌！剪髮、追劇都不行 做了當心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看不懂？台南這處危險路口劃「紅框十字線」 交通局解答

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局在歸仁區保興街、民權六街路口，借鏡日本劃設「紅框十字線」，事故嚴重程度明顯下降。圖／交通局提供
台南市交通局在歸仁區保興街、民權六街路口，借鏡日本劃設「紅框十字線」，事故嚴重程度明顯下降。圖／交通局提供

台南市歸仁區保興街、民權6街路口劃設有全市唯一的「紅框十字線」，配合被稱為專制「山道猴子」的楔形標線，但用路人乍見之下看不懂，台南市交通局表示，因這一帶路口不易設置交通號誌燈，特別借鏡日本「非號誌路口」的警示標線，希望改善車禍發生率。

有別於路口常見的停、慢，台南市歸仁區這處路口是一個紅色口裡面十字，很像紅十字的造型，主要是因該處沒有紅綠燈，但經常發生相撞車高，被列為危險路口，交通局會勘後，因該處屬巷道車流量較少，評估暫未達到設置號誌標準，故採用路口提醒方式來辦理改善。

交通局說，路面標線也不是隨意劃設，這是借鏡日本「非號誌路口」的警示標線，結合「楔形標線」在視覺上感覺到路寬縮減，達到汽機車駕駛到路口會自動減速，路口改善後，交通局初步分析比較前後2個月的事故資料，採用事故嚴重程度分析整體事故當量值下降達75%，有其成效，未來會評估持續精進該類標線繪設型式並納入其它適合路口來試辦。

台南市道安會報昨天也指出，根據交通部最新統計資料，去年11月份30日死亡人數減少16人為全國最多，其中機車事故減少8人、高齡事故減少6人、行人事故減少5人；1至11月累計較去年同期減少8人(減幅2.9%)，顯示經本市道安團隊努力下，事故嚴重度已有效控制，今年目標是事故死亡率下降5%（111年度死亡人數306人）。

交通局表示，去年已完成5條易肇事改善路段，包括北區小東路(北門路至東光路)、北區成功路(金華路至站前圓環)、安南區安和路1段(府安路至培安路)、北區長榮路5段(公園路至開元路)、中西區府前路1段(西門路至東門圓環)；5處易肇事改善路口，有東區「東寧路與勝利路口」、永康區「中華路與中正南路口」、永康區「中華路與中央路口」、南區「大成路1段與國民路口」、永康區「中華路、南台街口」，今年持續推動，包括增設左轉車道、圓環等特殊道路路型改善、校園通學環境改善等。

台南市持續改善易肇事路口，圖為成功路與忠義路增設行人專用時相及行人庇護島。記者吳淑玲／攝影
台南市持續改善易肇事路口，圖為成功路與忠義路增設行人專用時相及行人庇護島。記者吳淑玲／攝影
台南市交通局在歸仁區保興街、民權六街路口，借鏡日本劃設「紅框十字線」，配合「楔形標線」以視覺效果減速，事故嚴重程度明顯下降。圖／交通局提供
台南市交通局在歸仁區保興街、民權六街路口，借鏡日本劃設「紅框十字線」，配合「楔形標線」以視覺效果減速，事故嚴重程度明顯下降。圖／交通局提供

台南 車道 山道猴子

延伸閱讀

台南展開交通安全提升計畫 建置科技執法設備

桃園高鐵南路車禍研擬更改設計 初步評估「這」方案

新北4區共5路段汽車格2月1日起收費 提升周轉率

602公車停駛608接力 桃市交通局2月試辦新路線往返迴龍

相關新聞

看不懂？台南這處危險路口劃「紅框十字線」 交通局解答

台南市歸仁區保興街、民權6街路口劃設有全市唯一的「紅框十字線」，配合被稱為專制「山道猴子」的楔形標線，但用路人乍見之下看...

嘉義市年貨大街周六熱鬧登場 連續4天萬元現金天天抽

嘉義市政府為熱鬧迎接龍年，將於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動，活動期間到嘉義市中央廣場不但全區免費入場，消...

首座遊蕩犬友善暫置區在仁德 今動土開工拚7月底啟用

根據農業部2022年統計，台南市遊蕩犬共計1萬1373隻，其收容更是地方長年來想解決的問題，在地方與中央共同合作下，台南...

台南大南門碑林遭潑不明溶液 檢驗結果今出爐

在台南400時刻，台南大南門碑林石碑日前卻遭人潑灑不明溶液，62件古碑中，有將近8成受波及，導致古碑外觀有深淺不一的色差...

嘉義太保擬續徵工地臨時稅 代表會決議提案不排審

嘉義縣太保市課徵工地臨時稅，每年約為市庫進帳800萬元稅收，近期嘉義高鐵特定區、縣治特區快速發展，許多大型建案落腳，預估...

嘉縣朴子市大鄉里集會所落成啟用 打造全齡共享場域

嘉義縣朴子市大鄉里活動中心老舊、空間不足，市公所向內政部爭取400萬元補助，再加上自籌款共1168萬元，新建大鄉里集會所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。