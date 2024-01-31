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嘉縣朴子市大鄉里集會所落成啟用 打造全齡共享場域

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市大鄉里集會所今天落成啟用，打造為全齡共享場域。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市大鄉里集會所今天落成啟用，打造為全齡共享場域。圖／朴子市公所提供

嘉義朴子市大鄉里活動中心老舊、空間不足，市公所向內政部爭取400萬元補助，再加上自籌款共1168萬元，新建大鄉里集會所今天落成，市長吳品叡今天參加啟用典禮，盼就近提供完整多元研習、運動休閒、親子樂活的據點，讓全年齡層鄉親都能幸福樂活共享。

朴子市大鄉里集會所今天正式啟用，市公所盛大舉辦啟用典禮，邀請鼓團及舞獅表演，鑼鼓喧天相當熱鬧，朴子市長吳品叡，議員黃嫈珺、李國勝、蔡奇璋、市民代表會陳玉霞及各里里長都參加啟用典禮，並完成謝土儀式，一起拉紅布條為新建集會所揭牌。

吳品叡表示，原有活動中心日益老舊、空間不敷使用，為讓大家有舒適社交及休閒場所，公所積極爭取經費興建新集會所，感謝中央及縣府支持，共同推動里內發展不虞餘力，同時也要感謝鄉親長輩對市政支持，大鄉里新集會所落成後，將提供里民更完善服務。

朴子市公所指出，大鄉里集會所前年9月21日開工，去年12月驗收合格，建築物地上1層樓，總樓板面積240.44平方公尺，因經費不足多次發包都流標，為讓工程順利執行，後來公所再追加經費，才以總工程經費1168萬元發包出去，今天順利揭牌啟用。

嘉義縣朴子市大鄉里集會所今天落成啟用，打造為全齡共享場域。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市大鄉里集會所今天落成啟用，打造為全齡共享場域。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市大鄉里集會所今天落成啟用，打造為全齡共享場域。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市大鄉里集會所今天落成啟用，打造為全齡共享場域。圖／朴子市公所提供

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