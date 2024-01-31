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萬人拔胡蘿蔔三月登場 開放網路報名一度癱瘓
雲林縣東勢鄉是全台最大胡蘿蔔產地，以生產胡蘿蔔汁聞名的VDS活力東勢將於3月2日舉辦第三屆國際台灣胡蘿蔔日，邀請萬人現場採收彩色胡蘿蔔。
第三屆國際台灣胡蘿蔔日，將於3月2日登場，日前開放民眾上網報名，報名系統一度因人多癱瘓，VDS活力東勢今召開記者會宣布，將於2月5日重新開放報名，釋出4500名額。
VDS活力東勢總經理王文星表示，雲林東勢是全台生產最多的胡蘿蔔，生產的胡蘿蔔享譽國際，從種植到管理都獲國際認證，希望透過胡蘿蔔日讓更多人走進雲林東勢。
今天記者會現場也發表全新日本為台設計的胡蘿蔔採收機，王文星表示，採收機造價650萬元，可彌補農業缺工問題。
他感謝大家對拔胡蘿蔔活動非常喜歡，今年預計開放一公頃、二萬人拔取，活動將提供環保袋，響應環保永續。
東勢鄉長張健福表示，鄉公所配合當天活動將贈送限量版提袋跟帽子，當天發送送完為止。
縣府新聞處長卓宜姿、農業處長魏勝德表示，東勢鄉胡蘿蔔最健康、安全，面積157公頃為全台最大。
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