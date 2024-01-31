台南幾米愛閱讀主題書展 經典公車場景吸睛

台南市政府文化局與繪本作家幾米合作，在新營文化中心舉辦戶外藝術裝置展，同步於圖書館規劃「幾米愛閱讀」主題書展，布置繪本經典公車場景，吸引民眾踏入療癒閱讀世界。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，即日起至3月24日在新營文化中心舉辦「2024幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」戶外藝術裝置展，開展以來吸引民眾前往拍照、打卡，成為高人氣景點，圖書館同步規劃「幾米愛閱讀」系列活動。

文化局指出，活動包括「團圓‧微光」幾米主題書展，除展出此次主題繪本「月亮忘記了」，也精選一系列精彩幾米繪本，提供民眾內閱，並精心布置營造「月亮忘記了」繪本中公車經典場景，盼帶領讀者走進幾米溫暖療癒的繪本世界。

文化局指出，於2月3日、2月17日、2月24日及2月25日的上午10時，將由袋鼠媽媽故事團挑選「忘記親一下」、「我不是完美小孩」、「同一個月亮」、「擁抱」等經典幾米繪本，透過共讀說故事方式，陪伴親子檔一起進入繪本場景。

文化局指出，在2月24日元宵節當天將舉辦「團團圓圓呷甜甜」湯圓工作坊，由專家帶領參與民眾一起動手做可愛的月亮造型湯圓。