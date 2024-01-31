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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

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槓工地臨時稅 太保市代爆衝突

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太保市公所和市民代表會對於徵收工地臨時稅有兩派意見，昨天代表會開會時，代表之間也為此爭執。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市公所和市民代表會對於徵收工地臨時稅有兩派意見，昨天代表會開會時，代表之間也為此爭執。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市公所近期因徵收工地臨時稅提案遭刪除槓上市民代表會，近日許多市民收到市代會主席葉俊男等6人署名的文宣，稱工地臨時稅開支不明、恐成市長小金庫。市長鄭淑分昨天在臨時會不滿地說勿影射公所違法，並喊話代表會應排入議程討論此提案，場面火爆；市代會主席葉俊男說，可函請上級機關撤銷決議。

縣府民政處長楊健人表示，公所徵收工地臨時稅被代表會否決，覆議之後仍決定刪除，依規定不能夠2次覆議，不過公所另又提案，則須依議事規則，由代表會和公所協調，決定如何排定議案。

鄭淑分指出，影射的文宣上有主席葉俊男、副主席官汝濃、代表龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰的名字，而公所每年的預算都有送代表會審查，若代表會認為過去8年工地臨時稅有不法，可請檢調調查。

鄭淑分也說，代表會先前刪除工地臨時稅的提案，她提覆議又被否決，所以改提另案討論續徵工地臨時稅，卻未被排入議程，希望代表會為全體市民福祉為考量。

代表林淑勉與周玉岸在開會時當場爆發激烈口角衝突；葉俊男說，目前公所財政充盈，持續課徵工地臨時稅恐降低廠商投資意願，阻礙地方發展，代表會所有決議絕對依法令辦事，若市長認為刪除此案有違反地方制度法等，可向上級機關函請撤銷決議，勿再撕裂地方造成對立。

嘉義 地方制度法 名字

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