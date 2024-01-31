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雲林消防稽查 604店51間不合格
春節前，不少民眾外出採買、相聚，雲林縣消防局去年底啟動專案稽查人潮出入眾多的場所，查了604家有51家消防安全設備不合格，更有賣場切斷緊急照明設備電源；消防局指出，要求不合格者下月底前改善，且近日已再啟動春節聯合訪查，預計稽查800多間店家。
消防局指出，51間違規店家多是滅火器過期、照明燈不亮等輕微違規，但去年12月稽查虎尾鎮1間賣場，發現不僅自動灑水設備無水，避難方向指示燈與緊急照明設備的電源竟都被切除，連室內排煙設備也疑似裝修被破壞，未限期改善將開罰。
縣長張麗善昨天率領消防局、縣府建設處到斗六1間大賣場進行聯合訪查，針對消防安全設備、防火避難逃生設施、建築物防火區畫等項目要求業者提高安全。張麗善說，也檢查包括自衛編組的避難逃生引導、通道是否暢通等，確保民眾消費安全。
消防局長林文山說，去年11月20日即啟動「人潮出入眾多場所的消防安全」專案稽查，針對包括市場、超級市場、百貨商場、電影院、視聽歌唱場所、遊樂場、旅館、餐廳等場所，提醒民眾春節期間到公共場所消費時，應注意避難逃生路線及消防安全設備位置。
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