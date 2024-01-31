社大研發1年 台江宴端家鄉味

春節將至，台南台江建庄200年系列活動前晚以台南社大台江分校發表「台江宴」畫下句點，師生花了1年研發出紅燒什錦魚皮羹等台江特色料理，呈現人情味、文化味。文化局指出，這股文化力如何成為生活的一部分，是未來要去思考與連結，期待大家一起合作、尋找更好的願景。

台江分校執行長吳茂成說，分校師生進行藝術音樂、在地料理課，融合台江地方知識學，發展1村1廟1樂團，以台語創作台江新曲，還以在地食材虱目魚等海味、小番茄等蔬果，創作「台江宴」10道新料理，「一起為家鄉寫歌作曲、作夥吃團圓飯迎接新年」。

總舖師蔡瑞成說，台江宴料理以虱目魚為主，有台江賜福喜拼盤、香酥魚餅莎莎醬、西瓜綿鮮味蒸蛋、毛豆麻油雞米糕、思慕香芹魚丸湯、紅燒什錦魚皮羹、布子寬粉牛奶魚等，其中西瓜綿鮮味蒸蛋材料有瓜綿、蚵、海蔘、花枝及蒸蛋，酸軟中帶出新滋味；毛豆麻油雞米糕有醬香味，加上黑、白芝麻，呈現不同層次香味與滋味。

另，教師陳憲弘帶領烘焙班師生創作台江建庄200年平安餅，加入在地番茄與油蔥酥，構成新口味，餅皮上蓋上社大師生設計的建庄200年雕刻圖案，成為獨一無二。

台江宴在安南區十三佃鄭家古茨發表，副市長葉澤山、文化局長謝仕淵、台江國家公園管理處、水利署第六河川分署及地方耆老、社團都來吃團圓飯。