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春節採買年貨 台南初估供貨穩定、價格合理

中央社／ 台南30日電

農曆春節將屆，家戶忙於採購年貨，農糧署和台南市政府共同成立「113年春節蔬菜、水果、花卉供銷監督小組」輔導轄管市場，初估台南供貨穩定，價格合理。

面對即將到來的春節假期，台南市政府掌握農漁產品供需量與價格，執行食安稽查輔導，加強金融機構安全維護及保護民眾存提款安全，相關局處今天在市政會議專案報告。

台南市長黃偉哲表示，目前台南市漁產、蔬果及禽畜產品供應穩定，但仍需掌握價格波動，維持供銷平衡。春節期間擴大食安宣導、稽查及管理，尤其是各市場攤販及台灣燈會攤商，加強檢核。

台南市政府發布新聞稿指出，農糧署及市府農業局共同成立「113年春節蔬菜、水果、花卉供銷監督小組」輔導轄管市場，預擬可能發生狀況及因應對策，包括掌握貨源質量，加強進貨調配，維持交易秩序，確保作業流暢等。春節前更配合消保官聯合稽查市場，查核價格、衛生安全、來源標示、核實斤兩等。

農業局預估春節前，台南蔬菜及花卉供應無虞，價格穩定。水果供應量略減，價格微揚但尚屬合理；春節期間漁產品受各地區魚市場休市6天影響，相較去年度略微量減價揚，整體供需尚屬穩定；畜禽產品需求增加，預估價格尚屬合理，畜禽肉品及蛋品供應量穩定。

此外，春節期間的鹽水燈節、年貨大街、台灣燈會高鐵燈區及安平燈區美食市集、廟宇周遭攤商、農產品批發市場等場域，將實施無預警稽查，另有專人值班立即處理食安事件。

春節 台灣燈會

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