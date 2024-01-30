虎尾建國眷村修復亮相 將作特色旅宿及眷村食堂

雲林縣虎尾鎮建國眷村忠、孝棟及活動中心歷經近2年修復，今天對外亮相，未來忠棟將作為特色旅宿，孝棟則是眷村食堂，預計今年底完成招租，讓大家體驗眷村文化。

雲林縣文化觀光處今天在建國眷村舉行春趣村回來-建國眷村喜迎新春開箱記者會，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人出席，歡迎大家到眷村走春。

張麗善表示，具備軍眷文化地景與農業自然景觀的建國眷村，是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，以食農、環境教育、眷村、創藝為發展4大主題，近年來獲得國內外諸多獎項肯定，更是市集、親子活動主場域。

張麗善說，在建國一村核心區域忠、孝棟及活動中心歷經近2年分階段修復工程，總經費新台幣1億1300萬元，陸續完工之際，縣府也同時啟動建國一村16.3公頃整體景觀改善規劃，預計今年底前完工，而建國二村13.6公頃正在執行7100萬元整體景觀工程及環境整理改善。縣府將持續努力活化及再利用，打造虎尾眷村文化園區。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，建國一村忠棟未來將作為特色旅宿，在農曆年間，以「露營玩文化、在地挺露營」為活動規劃主軸辦理「建國眷村夢想家游牧帳」試營運住宿體驗，孝棟則作為眷村食堂使用。

雲林縣文化觀光處後續將辦理忠、孝棟招租作業，預計113年底前正式營運，提供給民眾體驗眷村文化，親近雲林在地的新模式。