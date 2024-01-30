快訊

中捷藍線核定！估價師：不吃不喝12年買房 以後更痛苦

貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

開唱時間點曝光！周杰倫被爆將在台北大巨蛋開演場會 遠雄集團發聲了

虎尾建國眷村修復亮相 將作特色旅宿及眷村食堂

中央社／ 雲林縣30日電

雲林縣虎尾鎮建國眷村忠、孝棟及活動中心歷經近2年修復，今天對外亮相，未來忠棟將作為特色旅宿，孝棟則是眷村食堂，預計今年底完成招租，讓大家體驗眷村文化。

雲林縣文化觀光處今天在建國眷村舉行春趣村回來-建國眷村喜迎新春開箱記者會，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人出席，歡迎大家到眷村走春。

張麗善表示，具備軍眷文化地景與農業自然景觀的建國眷村，是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，以食農、環境教育、眷村、創藝為發展4大主題，近年來獲得國內外諸多獎項肯定，更是市集、親子活動主場域。

張麗善說，在建國一村核心區域忠、孝棟及活動中心歷經近2年分階段修復工程，總經費新台幣1億1300萬元，陸續完工之際，縣府也同時啟動建國一村16.3公頃整體景觀改善規劃，預計今年底前完工，而建國二村13.6公頃正在執行7100萬元整體景觀工程及環境整理改善。縣府將持續努力活化及再利用，打造虎尾眷村文化園區。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，建國一村忠棟未來將作為特色旅宿，在農曆年間，以「露營玩文化、在地挺露營」為活動規劃主軸辦理「建國眷村夢想家游牧帳」試營運住宿體驗，孝棟則作為眷村食堂使用。

雲林縣文化觀光處後續將辦理忠、孝棟招租作業，預計113年底前正式營運，提供給民眾體驗眷村文化，親近雲林在地的新模式。

眷村 雲林 張麗善

延伸閱讀

雲林食材躍上知名餐廳 張麗善：年菜、伴手禮首選

雲林消防稽查600家逾50家不合格 兩項目違規最多

雲林草嶺櫻花祭2月10日登場 盼打造不一樣走春旅遊

雲林縣高階警官交接布達 張麗善：提升交通安全、校園見警率

相關新聞

全市首例！台南新化老街「科技執法」退場 警方這樣說

台南市新化老街「科技執法」退場，是全市第一個退場的科技執法，台南市警局表示，是因評估過目前當地交通秩序已充分改善，已無透...

日本熊本市長大西一史拜會黃偉哲 盼加深彼此友誼

日本熊本市長大西一史今天拜會台南市長黃偉哲，雙方交流討論，期待開啟更多合作，加深彼此友誼

台南新化老街「科技執法」撤了 地方提「這招」搶救商機

台南市新化老街去年3月實施科技執法取締臨停3分鐘，不到一個月開出上千罰單，消費者不敢上門，業者及民眾反彈大，去年4月暫緩...

台南春節疏運出爐！公路局估這路段最塞 籲民眾提前因應

春節連續假期將至，加上2024台灣燈會在台南舉辦，屆時南市返鄉、走春人潮眾多，重要路段恐有塞車之虞，交通部公路局台南地區...

新國會龍頭後天揭曉 王定宇：盼各政黨思考對國家的助益

立法院2月1日將選出新任正、副院長，國民黨推「韓江配」，民進黨推「游蔡配」拚連任，民眾黨投票意向明早9點30分揭曉。民進...

嘉縣太保市代表會兩派對立 為刪「歲入」再爆肢體衝突

嘉義縣太保市公所、代表會氣氛火爆，除了爆發刪除工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天在臨時會指出，近日許多人的信箱出現不實文宣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。