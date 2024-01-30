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台南聖母廟神明銀帽製手鏈 小年夜開放擲筊求取

中央社／ 台南30日電

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟神祇逾400尊，神明銀帽多不勝數，廟方今天宣布將部分銀帽製成銀手鏈500條，2月8日小年夜開放信眾擲筊求取。

聖母廟今天宣布小年夜將舉辦「擲筊求銀帽手鍊」活動，限量500條，時間是2月8日下午5時，預定在媽祖殿開放信眾擲筊求取，讓神明福庇分享給眾人。

廟方指出，正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，供奉天上聖母鹿耳門媽、文館三媽、武館三媽、五府千歲等逾400尊神祇，多年來替換銀帽難以計數，有些銀帽無法再讓神明配戴，才思考如何利用。

廟方表示，此次熔化製成銀手鏈的神明銀帽，長年累月加持、多年香火薰馨，象徵賜福，意義非凡；銀手鏈專門設計給小朋友配戴庇佑，農曆春節也可取代紅包給孩子當禮物。

廟方人員說，神明銀帽共製作1000條銀手鍊，其中500條將保留給聖母廟拜契的契子、契女緣金求請；500條則在小年夜讓信徒擲筊求取。

神明 小年夜 紅包

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