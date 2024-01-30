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嘉縣新港鄉衛生所遷移新址試營運 預計2月21日正式揭牌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉衛生所今天遷移新址，預計2月21日將正式揭牌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所今天遷移新址，預計2月21日將正式揭牌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港鄉衛生所今天遷移新址，新地址位於新港鄉嘉民北路5號，試營運期間提供醫療門診、公共衛生及長照諮詢服務，預計2月21日正式揭牌啟用。全新二棟式建築整合醫療長照服務，包含銀髮健身俱樂部、營養示範廚房等多功能設計，鼓勵在地鄉親多加運用。

衛生局長趙紋華表示，新港鄉衛生所2月21日正式啟用，試營運服務照舊，醫療門診時間為星期一至五上午、星期二為幼兒門診，也提供公共衛生及長照諮詢服務，服務項目及時段與原衛生所相同。

趙紋華也屍新港鄉衛生所新址分為兩棟，醫療棟有3層樓，設備及隔間都符合現代化醫療需求，另一棟則為公共衛生、醫療門診及銀髮健身俱樂部，還有日間照顧中心及長照分站，平實皆有長照專員進駐，有長照服務需求的民眾可入內洽詢。

新港鄉衛生所代理主任林吟佩說，新港鄉衛生所是嘉義縣近10年來第一間完成重建的衛生所，打造公衛、醫療及長照一條龍服務，實現在地安老的願景，如有相關疑問可電洽05-3742025，將有專人提供服務。

衛生所 長照 嘉義

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