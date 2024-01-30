南市立醫院結合民間業者 年菜送暖助弱勢

台南市立醫院與明輝基金會舉辦「愛心加溫 年菜送暖」，員工認購愛心年菜，獲得T1聯盟台南台鋼獵鷹、富信飯店響應，今天副院長李楊成與台鋼獵鷹隊員、富信飯店代表一同到南化區捐贈60戶年菜，將陸續送出1300份年菜給偏鄉獨居長者、弱勢學童與貧困家庭，預計至少212戶家戶，希望協助弱勢家庭與獨居長者、大家一起過好年。

院方表示，每年春節前夕與明輝基金會舉辦愛心關懷活動，為弱勢家庭送上暖心的祝福，院方只要每捐一份或一桌，明輝基金會「就讓愛多一份一桌、把溫暖傳遞下去」。

而台鋼獵鷹已連續兩年響應台南市立醫院、明輝慈善基金會捐贈年菜活動，兩日主場賽事「投進幾顆三分球即送出相同份數年菜」，今年共送出22份年菜做公益；富信飯店也響應活動捐贈5份飯店年菜。

李楊成表示，很開心和台鋼獵鷹球隊、富信飯店一起送年菜到南化區，也非常感謝區長徐全立協助，台鋼獵鷹副總經理王澄緯、球員李漢昇、呂冠霆、金恩、布拉，富信飯店張儉貞總經理一起完成年菜捐贈。市醫除擔任台鋼獵鷹主場球賽醫護站夥伴，也提供球員健康諮詢與照護的服務，希望未來有更多機會一起響應公益，結合更多的力量，一起完成助人的心願。